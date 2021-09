Wehmingen

Dieser Diebstahl ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten – und er ist vermutlich von langer Hand geplant gewesen: Diebe haben von einer Fahrstrecke des Straßenbahnmuseums bei Wehmingen auf einer Länge von mehreren hundert Metern die Oberleitungen abgetrennt und mitgenommen. Die Beute hat nach Angaben der Polizei ein Gewicht von etwa einer Tonne. Die Kabel sind aus Kupfer. Weil das Material beim Verkauf auf dem Schwarzmarkt einen hohen Wert erzielt, kommt es seit geraumer Zeit immer wieder zu derartigen Diebstählen von Betriebsgeländen, Baustellen und Bahnstrecken.

Bodo Krüger, Sprecher des Vereins Hannoversches Straßenbahnmuseum, beziffert den durch den Diebstahl entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro. Hinzu komme noch ein Problem, das den Verein besonders verärgere. Das Straßenbahnmuseum ist am Sonntag, 5. September, eines der Ziele beim Regionsentdeckertag. Wegen des Diebstahls kann es nun nicht seine komplette Außenstrecke, die durch die Felder südlich von Wehmingen führt, für Ausfahrten nutzen. Denn die gestohlenen Oberleitungen hingen laut Krüger an einem Streckenabschnitt zwischen Billerbach und der Kreisstraße von Bolzum nach Lühnde. Dort kann nun vorerst keine der historischen Straßenbahnen mehr fahren.

Ausfahrten nur noch bis zum Billerbach

Krüger spricht davon, dass ein knapper Kilometer Fahrdraht fehle. „Die haben unsere Oberleitungen einfach rausgeschnitten“, sagt er. „Mit so einer Tat hätten wir nie und nimmer gerechnet.“ Am Entdeckertag seien nun nur Ausfahrten bis zum Billerbach möglich. Krüger meint auch, dass die Tat sehr genau vorbereitet gewesen sein müsse. „Das waren mehrere Leute, und die müssen ein Fahrzeug bei sich gehabt haben“, sagt er. Davon zeugten auch die Spuren von Treckerreifen an dem betroffenen Streckenabschnitt.

Die Polizei spricht davon, dass die Täter die Kabel von den Fahrleitungsmasten in einzelnen Abschnitten abgetrennt haben. Diese sind jeweils etwa 30 Meter lang. Insgesamt sei eine Distanz von rund 800 Metern betroffen. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, sei noch völlig unklar.

Diebstahl passierte am Vormittag

Nach bisherigen Ermittlungen spielte sich der Diebstahl in der Feldmarkt südlich von Wehmingen und Bolzum am Dienstag zwischen 7 und 13 Uhr ab. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel