Höver

Zwei Tatorte, die nur wenige hundert Meter voneinander entfernt sind, zweimal dieselbe Vorgehensweise der Täter: Unbekannte haben an der Ostdeutschen Straße und der Straße Im Stiegfeld in Höver Katalysatoren von zwei sehr alten Autos demontiert und mitgenommen. Die Besitzer der Wagen bemerkten jeweils am Sonnabendvormittag, dass mit ihren Fahrzeugen etwas nicht stimmte. Die Autos hätten laut röhrende Geräusche von sich gegeben, teilt die Polizei mit.

An der Ostdeutschen Straße gingen die Diebe den 20 Jahre alten VW Golf eines 70-Jährigen an. Der Mann brachte den Wagen umgehend in eine Werkstatt, wo die Fachleute das Fehlen des Katalysators feststellten. Dieser war aus der Abgasleitung vermutlich mit einer Blechschere herausgetrennt worden. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Am Stiegfeld legten die Täter Hand an einen 23 Jahre alten Mercedes der E-Klasse. Der 37-jähriger Besitzer stellte das Fehlen des Katalysators selbst fest. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 200 Euro. Beide Taten ereigneten sich nach bisherigen Ermittlungen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag. Zeugen erreichen das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Achim Gückel