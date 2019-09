Sehnde

Bislang unbekannte Diebe haben am Sonntag an der Egestorffstraße in Sehnde sämtliche Reifen samt Felgen von zwei hochwertigen Autos abmontiert und gestohlen. Betroffen waren ein Porsche Cayenne und eine Mercedes Benz AMG. Den Wert beziffert das Polizeikommissariat Lehrte mit rund 10.000 Euro.

Die Autos befanden sich zwar auf einem eingefriedeten Grundstück, das Tor war offenbar aber nicht abgeschlossen. Und die Täter sind nach Angaben der Polizei sehr zielgerichtet und professionell vorgegangen: Um ungestört zu bleiben, haben sie vorher einen Bewegungsmelder zugeklebt – offenbar war ihnen das Umfeld bekannt. „Sie wussten, wo sie kleben müssen“, sagt ein Polizeisprecher. Um die Reifen abzumontieren, hatten sie die Fahrzeuge auf Ziegelsteine gestellt. Der Diebstahl muss sich am Sonntag zwischen 2 Uhr nachts und 14 Uhr nachmittags zugetragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Sehnde lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn