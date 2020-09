Rethmar

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Zigarettenautomaten aufgebrochen, der in der Seufzerallee in Rethmar aufgestellt war. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld und Zigaretten, der Gesamtschaden steht aber noch nicht fest. Ein Anwohner gab gegenüber der Polizei an, nachts gegen 1 Uhr metallische Geräusche gehört zu haben. Es sei somit nicht auszuschließen, dass sich der Aufbruch zu diesem Zeitpunkt zugetragen hat, teilt das Polizeikommissariat Lehrte mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Wache unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Im Januar vergangenen Jahres hatten Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten im Zuckerfabrikweg aufzusprengen, scheiterten jedoch. Nur wenige Wochen zuvor war dies Tätern bei dem Automaten am Schützenheim in der Chausseestraße noch gelungen. Im Juni desselben Jahres hatten Einbrecher aus einem Grillrestaurant an der Iltener Straße gleich den gesamten Zigarettenautomaten gestohlen und geplündert.

Von Oliver Kühn