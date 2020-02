Sehnde

Autodiebstahl vor dem Apart-Hotel an der Peiner Straße in Sehnde: Ein unbekannter Täter hat dort am Sonnabend in den Morgenstunden einen VW Golf entwendet. Der Wagen älteren Baujahrs hat Hildesheimer Kennzeichen, nach Auskunft der Polizei einen Zeitwert von etwa 3000 Euro und gehört einem Küchenangestellten des Hotels.

Dieser hatte den Wagen gegen 4.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war dann an seine Arbeit gegangen. Gegen 9 Uhr bemerkte er, dass der VW nicht mehr an seinem Platz stand. Auch dessen Zündschlüssel, den der 33-jährige Hotelangestellte in seiner Kleidung in einem Umkleideraum deponiert hatte, war verschwunden. Aufbruchspuren an der Tür zu der Umkleide fand die Polizei nicht. Sie hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel