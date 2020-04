Köthenwald

Während der Osterfeiertage herrschte auf einer Baustelle der neuen Wahrendorff-Klinik am Großen Knickweg Ruhe. Diesen Umstand hat ein Dieb ausgenutzt und ist in einen dort abgestellten Baucontainer eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hebelte er den Zugang auf und stahl dann Werkzeug im Wert von etwa 1000 Euro. Als möglichen Zeitraum für die Tat gibt das Kommissariat Donnerstag, 9. April, bis Dienstag, 14. April, an.

In den vergangenen Monaten ist es in den Stadtgebieten von Sehnde und Lehrte immer wieder zu Einbrüchen in Baucontainer gekommen. Erst Ende März hatte es solch eine Tat auf dem Gelände des Containerterminals Megahub am Eisenbahnlängstweg bei Lehrte gegeben.

Von Achim Gückel