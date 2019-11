In Wassel blühen die Blumen bald im Muster

Wassel

An vier Stellen wird Wassel im kommenden Frühjahr in den schönsten Farben erblühen. Die Blumen sollen dann sogar in fein abgestimmten Mustern in Richtung Sonne sprießen. Das ist zumindest der Wunsch jener 44 Wasseler, die jetzt bei der Aktion Sehnde blüht auf mitgeholfen haben. Dabei sind die Bürger in den Sehnder Ortschaften aufgefordert, von der Stadt gestiftete Blumenzwiebeln zu setzen – und zwar jeweils mindestens genauso viele, wie Menschen in den jeweiligen Dörfern wohnen.

Auch viele Kinder helfen bei der Aktion in Wassel mit. Quelle: privat

In Wassel sind es nun rund 720 Blumenzwiebeln gewesen, welche unter anderem Jungen und Mädchen aus der örtlichen Kinder- und Jugendfeuerwehr in die Erde brachten. Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann hatte die Aktion vorbereitet, dann starteten die Helfer mit Schippen und Spaten zu den vier Einsatzorten am Ortsausgang in Richtung Sehnde, auf die Freifläche an der Abzweigung der Kreisstraße nach Bilm, auf den Friedhof sowie in die Dorfmitte.

Jetzt dürfen die Wasseler also gespannt sein, in welchen Mustern die Blumen erblühen, meint Mitorganisatorin Erika Nowak. Für die Helfer gab es nach der Arbeit im Feuerwehrgerätehaus Hotdogs, Getränke und Süßigkeiten.

Von Achim Gückel