Sehnde

Im Moment herrscht sommerliche Ruhe in Sehndes Kindertagesstätten. Aber dennoch tut sich derzeit in diesem Bereich etwas: An der Breiten Straße, hinter der dortigen Sporthalle für die Grundschule, sind gerade Container aufgestellt worden, die jetzt für den Betrieb eines Kindergartens eingerichtet werden. Die sogenannten mobilen Raumeinheiten sollen die 130 Kinder der Kita Ladeholzstraße aufnehmen, die bis zu den Sommerferien auf fünf verschiedene Standorte verteilt waren.

Stadt investiert 380.000 Euro

Anlass dafür war, dass im Oktober vergangenen Jahres bei einer Routineüberprüfung Statikprobleme am Gebäude an der Ladeholzstraße, Sehndes größter Kita, entdeckt wurden. Der Bau musste daraufhin wegen Einsturzgefahr geschlossen werden. Jetzt sollen die Kinder wieder an einem Ort zusammengefasst werden. Dazu ist an der Breiten Straße ein doppelstöckiger Containerkomplex für die sechs Gruppen auf einem 730 Quadratmeter großen Grundstück aufgestellt worden. Die Stadt investiert dafür insgesamt 380.000 Euro. In den Containern gibt es die jeweiligen Gruppenräume, einen Bewegungsraum und Räume für die Kita-Leitung.

Anzeige

Ursprünglich sollten die Kinder bereits im Juni in eine gemeinsame Behelfsunterkunft einziehen. Die Stadt wollte ihnen aber nicht zumuten, noch kurz vor der Schließzeit in den Sommerferien einen derartigen räumlichen Wechsel mitmachen zu müssen. Im Rathaus befürchtete man gerade in den unsicheren Corona-Zeiten zusätzliche Irritationen und Unsicherheit.

Weitere NP+ Artikel

Container gehen am 11. August in Betrieb

So wird die Behelfsunterkunft hinter der Sporthalle am Dienstag, 11. August, in Betrieb genommen. Schon ein paar Tage zuvor werden einige der Mitarbeiter gemeinsam mit dem Baubetriebshof den Umzug von der Ladeholzstraße organisieren.

Noch herrscht in den Innenräumen Baustellenatmosphäre. Quelle: Michael Schütz

Probleme könnte es während des Betriebs mit Elterntaxis geben – also mit Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen und abholen. Das gelte sowohl für die Kita als auch für die gegenüberliegende Grundschule. „Wir wollen das im Blick behalten“, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Die Breite Straße sei eben keine B 5, sondern eine Anliegerstraße. Notfalls müsse man „regelnd einschreiten.“ Es werde vor der Betriebsaufnahme noch eine Kurzzeitparkzone an der Breiten Straße eingerichtet. Andere Parkplätze sollen aber erhalten bleiben. Für den regulären Betrieb der Grundschule gebe es keine Einschränkung, versprach Raulf. Das gelte auch für den Sportunterricht in der Halle.

Alte Kita wird abgerissen

Das marode Gebäude an der Ladeholzstraße soll abgerissen werden. Quelle: Michael Schütz

Wie lange diese Behelfsunterkunft genutzt wird, ist derzeit unklar. Die marode Kita an der Ladeholzstraße ist jedenfalls abgängig und soll abgerissen werden. Ein geplanter Neubau soll nicht wieder dort entstehen. „Wir haben zurzeit mehrere Flächen im Blick“, sagt Raulf. Vorgespräche dazu hätte es bereits gegeben. Sicher sei allerdings bereits, dass die Stadt die neue Kita von einem externen Bauträger erstellen lassen will, von dem sie dann das Gebäude anmietet.

Altes Kita-Gebäude ist ein Totalschaden Das war ein Schock für die Stadt, Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder gleichermaßen: Am 22. Oktober vergangenen Jahres musste die Kindertagesstätte Ladeholzstraße völlig überraschend geschlossen werden. Grund: Bei einer routinemäßigen Gebäudeüberprüfung waren statische Probleme festgestellt worden. So hatte sich etwa ein großer Riss in der Dachkonstruktion gezeigt. Die Kita durfte wegen möglicher Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden und wurde zur Absicherung mit Stangen gestützt. Als Kita wird das Gebäude nicht mehr genutzt werden. Bürgermeister Olaf Kruse hat bereits erklärt, dass der Bau wirtschaftlich nicht mehr zu retten sei und nur ein Abriss infrage komme. Die Kita Ladeholzstraße gilt seit Langem als marode. Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes hatte die Stadt schon vor zwei Jahren auf mindestens 900.000 Euro geschätzt. Das größte Problem ist das Flachdach, auf dem nach Regengüssen oft Pfützen stehen. Allein 250.000 Euro hatte die Stadt seinerseits für eine Erneuerung einkalkuliert.

Von Michael Schütz