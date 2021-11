Sehnde

Der neue Rat ist jünger und weiblicher geworden – das ist bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend deutlich geworden. Lag das Durchschnittsalter in der abgelaufenen Legislaturperiode noch bei 56,6 Jahren, sinkt es jetzt auf 51,7 Jahre. Zudem sitzen in dem 35-köpfigen Gremium nun elf statt wie bisher sieben Frauen, wie Bürgermeister Olaf Kruse mitteilte. Mehrheiten zu finden wird künftig schwieriger, denn es gibt keine Ratsgruppen mehr wie vorher bei SPD/Grünen und CDU/FDP. Die beiden kleinen Parteien hatten bei der Kommunalwahl deutlich zugelegt und wollen selbstbewusst eine eigenständigere Politik verfolgen.

Kein Stimmrecht für FDP in Ausschüssen

Beide hatten gleich in der ersten Sitzung Anträge vorgelegt, die die Arbeit des Rates verändert hätten – doch beide wurden mit der Mehrheit der großen Fraktionen abgelehnt. Die FDP hatte gefordert, in den Ausschüssen nicht nur Rede-, sondern auch Stimmrecht zu bekommen. „Wir sind sonst an den Vorentscheidungen nicht beteiligt, und damit auch nicht die Gruppen draußen, die wir vertreten“, hatte Fraktionschef Carsten Germis vergeblich argumentiert. Immerhin konnten die Liberalen noch acht weitere Ratsmitglieder überzeugen.

Die Grünen wollten einen weiteren, sechsten Ausschuss Klima-/Umweltschutz und Grünflächen. „Wir sehen in der Thematik erheblichen Handlungsbedarf, der menschenverursachte Klimawandel ist die Herausforderung unserer Zeit“, sagte der Vorsitzende Günter Pöser. CDU-Fraktionschef Sepehr Sardar Amiri warnte jedoch davor, das Ehrenamt überzustrapazieren und die Verwaltung noch mehr zu belasten und schlug stattdessen vor, künftig bei den Beschlussvorlagen der Verwaltung nicht nur die finanziellen, sondern auch die ökologischen Auswirkungen zu beschreiben. Die Stadt will nun prüfen, wie weit das möglich ist.

So bleibt es bei den fünf bestehenden Ausschüssen. Den für Finanzen, Steuerung, Innere Dienste leitet wie bisher Heike Benecke (CDU), den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Soziales übernimmt neu Marco Gerhard Schinze-Gerber (CDU), den für Kindertagesstätten und Jugend weiterhin Andrea Gaedecke (SPD), den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Edgar Bäkermann (SPD) und zuletzt den für Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt Sandy Steve Choitz (Grüne).

Stärkste Fraktion im Rat ist die CDU mit 13 Sitzen, gefolgt von der SPD mit elf, den Grünen mit fünf, der FDP und AfD mit jeweils zwei sowie der Linken mit einem Sitz. Bürgermeister Kruse gehört ebenfalls zum Rat und verhilft der SPD damit zu einer zwölften Stimme. Für eine Mehrheit mit 18 Stimmen braucht es künftig mehrere Parteien. Ausnahmen sind eine denkbare, aber unwahrscheinliche große Koalition aus CDU und SPD oder wenn CDU und Grüne zusammengehen.

CDU stellt nun Ratsvorsitzenden

Einen Wechsel von der SPD zur CDU gab es beim Ratsvorsitz. Neuer oberster Repräsentant ist nun Ralf Marotzke (CDU), der damit Silke Lesemann (SPD) ablöst. „Ich bin überwältigt und freue mich sehr über das Vertrauen“, sagte Marotzke. Kommunalpolitik heiße für ihn, Kompromisse zu finden. Marotzkes Stellvertreter ist Christoph Schemschat (SPD). Beide wurden einstimmig gewählt, Gegenvorschläge gab es nicht.

Von Oliver Kühn