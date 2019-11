Sehnde

Das Gedenken an die Toten von Kriegen, Terror, Gewaltherrschaft und Vertreibung soll wach bleiben. Zu diesem Zweck treffen sich Menschen am Volkstrauertag zu Gedenkfeiern. Am Sonntag, 17. November, finden an den Mahnmalen aller Sehnder Ortsteile solche Veranstaltungen statt. Die zentrale Gedenkfeier in Sehnde beginnt um 11 Uhr in der Friedhofskapelle.

Die Termine der Gedenkfeiern in der Übersicht:

Sehnde:10.30 Uhr, Kranzniederlegung an der Kreuzkirche; 11 Uhr, Gedenkfeier in der Friedhofskapelle; die Abordnungen der Vereine und Verbände treffen sich mit ihren Vereinsfahnen um 10.45 Uhr vor der Kapelle.

Bilm:10.30 Uhr, Ehrenmal.

Bolzum: 11.30 Uhr, Ehrenmal.

Dolgen: 11.30 Uhr, Ehrenmal.

Evern:10.30 Uhr, Ehrenmal.

Gretenberg:10.15 Uhr, Ehrenmal.

Haimar:11 Uhr, Ehrenmal.

Höver:10 Uhr, Ehrenmal; Treffen um 9.45 Uhr am Gemeindehaus; nach der Gedenkfeier wird ein Imbiss gereicht.

Ilten: 11 Uhr, Gottesdienst in der Barockkirche mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Klein Lobke:10 Uhr, Ehrenmal.

Müllingen: 10.15 Uhr, Ehrenmal.

Rethmar:10 Uhr, Gottesdienst in der Katharinenkirche mit anschließender Kranzniederlegung.

Wassel: 11 Uhr, Abmarsch vom Feuerwehrhaus mit anschließender Kranzniederlegung, Umtrunk mit Imbiss im Schulungsraum der Feuerwehr.

Wehmingen:9.30 Uhr, Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Wirringen:9 Uhr, Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Von Achim Gückel