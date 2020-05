Sehnde

Wo kein Kläger, da kein Richter: Das scheinen sich immer mehr Menschen zu denken, die ihren Unrat in der Feldmark bei Sehnde entsorgen. Ein Hotspot dafür ist der Wirtschaftsweg am südlichen Rand des Lehrter Holzes. Keinen Kilometer entfernt vom Wertstoffhof am Borsigring. Auch nach dessen Wiedereröffnung – er war während der Corona-Krise kurzzeitig vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) geschlossen worden – hat das wilde Entsorgen kein Ende. Lange Wartezeiten und die zum 30. April Hals über Kopf eingeführte Regel, dass an geraden Kalendertagen nur Fahrzeuge anliefern dürfen, deren Kennzeichen auf eine gerade Ziffer enden und umgekehrt, hat die Lage nur verschärft.

Wertstoffhof nicht weit entfernt

„Man müsste hier ein Schild aufstellen: , Wertstoffhof dreihundert Meter weiter links’“ sagt Jürgen Falkenhagen an der Einmündung des Feldweges, der von der Bundesstaße aus am südlichen Rand des Lehrter Holzes entlangführt. Der ehemalige Sehnder Ortsbürgermeister ist einer der Waldbesitzer dort – und alles andere als erfreut über den wilden Mülltourismus dorthin. „Eigentlich ist der Weg nur für Landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Aber das stört nur die wenigsten“, sagt er resigniert. Das Gebiet sei insbesondere bei Hundehaltern sehr beliebt.

Um den ersten Mai haben Unbekannte Sperrmüll am Rande des Lehrter Holzes entsorgt. Quelle: Sandra Köhler

Bereits einige Meter abseits der Bundesstraße liegt der erste Haufen mit Grünschnitt. „Oh, hier lagen gestern noch Autofelgen, die hat wohl jemand gebrauchen können“, kommentiert Falkenhagen das ungewohnte Verschwinden von dort abgelegtem Unrat. Eine Vase, Coffee-to-Go-Becher, ein Stück weiter im Unterholz benutzte Kondome vervollständigen das erste Zivilisations-Stilleben. Der zweite Haufen keine hundert Meter weiter ist wesentlich größer. „Das sind insgesamt mindestens drei bis vier Anhänger voll“, schätzt Falkenhagen. Grasschnitt, zum Teil in Plastiksäcken, eine Baumwurzel, als Beilage benutztes Toilettenpapier.

Gießkannen, Möbel , Gummischläuche

Um die Ecke des Gehölzes dann Sperrmüll. Alte Gießkannen aus Zink, ein Möbelstück, Gummischläuche. „Das Problem mit wildem Müll hier ist nicht neu. Aber es wird schlimmer“, sagt Falkenhagen: „Die Leute kommen nicht nur nachts, die laden auch am helllichten Tage ab.“

Und das sei leider überall so, bestätigt Christoph Lange. Er ist viel mit dem Fahrrad unterwegs und weiß: „Zwischen Klein-Lobke und Harber gibt es auch eine Stelle, an der es ganz schlimm ist. Da steht jetzt ein Schild ,Müllabladen verboten’. Aber das ändert auch nicht viel.“ Vielleicht, so hofft Falkenhagen, werde es jetzt mit dem Beginn der Jagdsaison etwas besser. „Da sind die Hochsitze häufig besetzt und die Jäger können darauf achten, wer hier so lang fährt.“

Auch Kleintierstreu hat den Weg in die Sehnder Feldmark gefunden. Quelle: Sandra Köhler

Es werde sich nicht vermeiden lassen, künftig Anzeigen zu erstellen, sagt Hartmut Völksen, seines Zeichens stellvertretender Ortsbürgermeister von Sehnde und gleichzeitig Vorsitzender der Jagdgenossenschaft. Auch wenn der Zweckverband Abfallwirtschaft in der Pflicht sei, in der Landschaft abgeladenen Müll zu entfernen, sei doch häufig der Ortsrat aktiv geworden. Bei solchen Menge sei dies aber nicht zu leisten.

Prozdere auf dem Wertstoffhof verstärken Tendenz

Zudem sieht Völksen einen Zusammenhang zwischen dem Prozedere auf dem Wertstoffhof und der verstärkten Tendenz, sich seines Unrates in der Landschaft zu entledigen: „Ich habe letzte Woche dort selbst weit mehr als eine Stunde angestanden. Und von einen Tag auf den anderen nur noch Autos mit bestimmten Kennzeichen zuzulassen, ist ein Unding“, kritisiert er.

Völksen sieht in einer Umstrukturierung der Prozesse auf dem Wertstoffhof durchaus Chancen, die Entsorgung für Bürger angenehmer und weniger zeitraubend zu gestalten. „Man könnte die Container zum Beispiel in zwei Reihen aufstellen und davor nur jeden zweiten Parkplatz nutzen“, schlägt er vor.

Von Sandra Köhler