Der Radverkehr in Sehnde nimmt in der Corona-Krise zu

Ilten

Wer von Lehrte aus den Ortseingang von Ilten passiert, sieht auf der Südseite eine auffällige Säule. Seit fast zwei Jahren steht die Station dort, mit der die Region Hannover den Radverkehr erfasst. Die Säule ist eine von insgesamt vier, die in der gesamten Region verteilt stehen. Außer in Ilten misst die Region den Radverkehr in Burgwedel, Harenberg und Hemmingen. Die gesammelten Daten sollen in die zukünftigen Planungen für das Radwegenetz einfließen.

Zahl der Radfahrer hat sich mehr als verdoppelt

Mit der derzeitigen Corona-Situation hat das eigentlich nichts zu tun, aber trotzdem lässt sich eine besondere Auswirkung der Pandemie an dem Gerät ablesen. „Es ist eine deutliche Zunahme des Radverkehrs nach Ausbruch der Pandemie bemerkbar“, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Im Durchschnitt hätten seit der Installation 137 Radfahrer täglich die Station passiert. „In den letzten 30 Tagen ist dieser Wert nur fünfmal knapp unterschritten worden.“ Stattdessen sei der Wert teils deutlich darüber hinausgegangen. Die Höchstzahl liege bei 464 Radlern an einem Tag. Ziehe man die Daten aller vier Stationen zusammen, habe sich die Zahl der Radfahrer im April 2020 im Vergleich zum April 2019 teilweise mehr als verdoppelt, erläutert Abelmann.

Anzeige

Zusätzlich sei eine Entzerrung der Zeiten zu erkennen. In den Morgenstunden gebe es weniger Radverkehr. Dafür verzeichne die Station einen Anstieg am Nachmittag, der breiter verteilt sei. „Dies bedeutet weniger Pendlerverkehre und eine deutliche Zunahme der Freizeitradverkehre“, sagt der Regionssprecher.

Weitere NP+ Artikel

Anlagen sollen Radverkehr in der Region erfassen

Die Aufgabe der Iltener sowie der anderen drei Anlagen ist eine Abbildung des Radverkehrs in der gesamten Region. Nach jetzt knapp zwei Jahren könne die Region allerdings noch keine Aussagen zur Entwicklung des Radverkehrs geben, erklärt Abelmann. „Um seriöse Aussagen treffen zu können, ist eine mehrjährige Datengrundlage erforderlich.“ Diese Daten sollen in den kontinuierlichen Aufbau eines sogenannten Vorrangnetzes für den Radverkehr fließen. Freizeit- und Alltagsstrecken sollen in ein Gesamtnetz integriert, verknüpft und ausgebaut werden, um den Radverkehr und damit den Klimaschutz zu fördern.

Insgesamt soll dieses Netz rund 800 Kilometer Radwege umfassen, die Kosten sind mit 100 Millionen Euro veranschlagt. Von dieser Summe übernimmt der Bund über das Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr einen beträchtlichen Teil, da außer den Regionsstraßen auch Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen dazugehören.

Am Beginn der Planungen waren 145 Kilometer des Vorrangnetzes in einem guten Zustand. Seitdem seien von der Region innerorts 20 und außerorts neun Kilometer saniert oder besser markiert worden, sagt Abelmann. „Zusätzlich zu diesen jetzt 175 Kilometern haben noch andere Baulastträger Strecken erneuert“, fügt er hinzu.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz