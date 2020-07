Sehnde

Sehnde hat einen neuen Seniorenbeirat. Bis zum Montag, 6. Juli, hatten die Wahlberechtigten in der Stadt Zeit, ihre Stimme abzugeben. Am Dienstagvormittag haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung die per Post eingegangenen Wahlzettel ausgezählt. Am frühen Nachmittag stand dann das Ergebnis fest. Der 68-jährige Sehnder Peter Holler erhielt 399 Stimmen und damit die meisten aller zehn angetretenen Kandidaten.

Den Sprung in die Interessenvertretung der älteren Generation in Sehnde schafften außerdem der Sehnder Karlheinz Drewes (376 Stimmen), die Iltenerin Barbara König (364), die Bolzumerin Christa Bombien (297), der Sehnder Hermann Krähling (270), die Sehnderin Brunhilde Ahlfeldt (203) und der Wirringer Mathias Götting.

Damit schafften alle drei zur Wahl angetretenen Frauen den Einzug in den sieben Personen starken Beirat. Drewes, Bombien und Krähling hatten bereits dem bisherigen Seniorenbeirat angehört, die vier weiteren Mitglieder kommen neu in das Gremium. Erstmals hatte es bei einer Wahl eines Seniorenbeirats in Sehnde mehr Bewerber als Plätze gegeben. Auf den Plätze acht bis zehn landeten der Iltener Klaus Melchert (147), der Sehnder Peter Bartl (100) und Reinald Taeger aus Ilten. Alle drei sind nun Ersatzpersonen für den Seniorenbeirat.

Wahlbeteiligung ist höher als vor fünf Jahren

Freude herrscht bei den Verantwortlichen der Stadt über die recht gute Beteiligung an der Wahl. 6365 Sehnder waren aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. 2397 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das entspricht einer Quote von 37,66 Prozent und liegt fast drei Prozentpunkte höher als bei der Wahl zum Seniorenbeirat vor fünf Jahren. 23 Stimmzettel waren ungültig.

Die Kandidaten werden nun vom Ausgang der Wahl schriftlich benachrichtigt und müssen ihren Sitz im Sehnder Seniorenparlament noch schriftlich annehmen. Am 15.September kommt es um 18 Uhr im Saal des Rathauses zur konstituierenden Sitzung.

Gremium wurde vor zehn Jahren erstmals gewählt

Der Seniorenbeirat kümmert sich in beratender Funktion um Anliegen der älteren Generation in der Stadt und fördert soziale wie kulturelle Anliegen. Das Gremium wurde 2010 ins Leben gerufen und hat seitdem mehrere Projekte umgesetzt – unter anderem einen Seniorenfahrdienst und die Installation von Sportgeräten für Senioren.

