Sehnde

Bei der Kommunalwahl am 12. September wählen die Sehnder einen neuen Rat – und neue Ortsräte. In vielen anderen Kommunen der Region, beispielsweise Laatzen, Isernhagen und Hemmingen, steht auch die Neuwahl des Bürgermeisters an. Diese Wahl hatte Olaf Kruse (SPD) im Mai 2019 für sich entschieden.

Die Kandidaten für den Rat

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden.

Bei der letzten Abstimmung im September 2016 mussten sich die Sehnder an neue Farbspiele gewöhnen, weil sechs Parteien in das neue Gremium einzogen. Je eine Fraktion bildeten CDU, SPD, Grüne und die AfD. Der FDP-Ratsherr Jonas Renz und der Linken-Ratsherr Fritz Wilke sicherten sich Einzelmandate. Eine Analyse der damaligen Wahl lesen Sie hier.

In diesem Jahr stellen die Christdemokraten auf den Spitzenplätzen der Wahlbereiche 1 und 2 Ralf Marotzke und Heike Benecke zur Wahl. Die SPD stellt als Spitzenkandidaten Max Digwa und Silke Lesemann auf. Für die Grünen treten auf den Spitzenplätzen Jana Bertram und Günter Pöser an. Die AfD wird von Siegfried Reichert und Wolfgang Ostermeyer vertreten. Jonas Renz und Carsten Germis treten auf den Spitzenplätzen der beiden Wahlbereiche für die FDP an.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Gewählt wird am 12. September auch die Regionsversammlung – für einen Zeitraum von fünf Jahren. 84 ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus allen Regionskommunen gehören dem Gremium an. Sie beraten und entscheiden über Angelegenheiten, die über die Grenzen einer Gemeinde oder Stadt hinausgehen, wie beispielsweise der Ausbau der Radwege und Straßen, Modernisierung und Ausbau von Berufsbildenden Schulen oder die Förderung zukunftsweisender Vorhaben. Sie erlassen Satzungen, entscheiden über den Haushalt und legen damit den politischen Kurs der Region fest.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl tritt Matthias Miersch aus Laatzen wieder für die SPD an. Ebenfalls aus Laatzen stammt die liberale Herausforderin Nadin Zaya. Für die CDU kandidiert Tilman Kuban aus Barsinghausen, der auch Bundesvorsitzender der Jungen Union ist, für die Grünen die Architektin Simone Meyer aus Springe und für die Linke Thorsten Kuhn aus Ronnenberg. Zum Wahlkreis 47 gehören nicht nur Laatzen, Hemmingen und Pattensen, sondern auch Barsinghausen, Gehrden, Lehrte, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze und Wennigsen.

Wer darf überhaupt wählen?

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet hat. Bei der Bundestagswahl ist man erst mit 18 Jahren wahlberechtigt.

Von Antje Bismark, Marie Pinkert