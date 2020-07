Sehnde

Die Corona-Pandemie hat auch die Planungen für den Kulturkalender der Börderegion, zu der die Stadt Sehnde zählt, gehörig durcheinander gebracht. Im zweiten Quartal war wegen des Lockdowns und der ungewissen Zukunft überhaupt kein Kalender erschienen. Der für das dritte Quartal hatte sich dann wegen der vielen Absagen und mangels neuer Termine deutlich verzögert – doch jetzt liegt er vor, wenn auch in abgespeckter Form. „Die Termine sind unter Vorbehalt genannt“, betont aber Diane Zur von der Stadt.

Mal über den Tellerrand schauen

In der Broschüre sind Termine für die Monate August und September aufgelistet. Dies soll den insgesamt 54.000 Einwohnern der Börderegion, zu der außer Sehnde noch Algermissen, Harsum und Hohenhameln zählen, ermöglichen, auch einmal über den Tellerrand zu schauen und in den Nachbarkommunen auf Kulturreise zu gehen. So wollen sich etwa am Sonnabend, 1. August, verschiedene Teams beim Wikingerschachturnier der Everner Weibchen auf dem Bolzplatz messen. In Hohenhameln zeigt Das kleine Theater am selben Tag abends ab 20 Uhr Kabarett mit Andrea Volk zum Thema „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“.

Für das Wochenende 15. und 16. August bittet der Schützenverein Ilten zu Kunst und Musik ins Schützenheim, während das Klinikum Wahrendorff am Sonnabend, 15. August, einen Flohmarkt im Iltener Park veranstaltet. Wer Schlager mag, sollte sich die gleichnamige Party am Freitag, 28. August, im Cafégarten von Wahrendorff vormerken. Wer dagegen auf Open-Air-Kino steht, ist einen Tag später beim „Cinema del Sol“ auf dem Vorplatz der St.-Nicolai-Kirche in Bolzum richtig.

Viel Comedy im Nachbarort

In Hohenhameln gibt es dafür Kleinkunst und Kabarett reichlich: Am 24. August einen Musik-Impro-Comedy-Dinner-Abend mit Paul Hombach, am 25. August den Comedian Martin Sierp mit einem Best-of-Programm, und einen Tag später die schräge Entertainerin Daphne De Luxe. Auch wenn noch Sommer herrscht, wird bereits das Herbstfest der Iltener Kirchengemeinde am Sonnabend, 5. September, rund um die Barockkirche geplant. Einen Tag später gibt es nicht nur Jazz im Park von Wahrendorff, sondern feiert zur gleichen Zeit auch der SuS Sehnde sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Am Mittwoch, 9. September, holt der weltbekannte Klezmer-Virtuose Giora Feidmann sein wegen Corona abgesagtes Konzert im Gutshof nach.

Außer Konzerten und Gastspielen listet der Kulturkalender auch regelmäßige Termine wie für das Reparaturcafé Bolzum, den Literaturkreis Sehnde, die Kleiderausgabe der Stöberkiste mit Herz, den Selbsthilfegesprächskreises für Demenz oder Blutspenden auf.

Die Broschüre steht in Kürze auch auf der Internetseite sehnde.de zum Herunterladen bereit. Termine für das vierte Quartal können Veranstalter kultureller Events jeglicher Art noch bis zum 6. September per E-Mail an melanie.wegner@ sehnde.de schicken.

Von Oliver Kühn