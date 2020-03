Darum macht das Training beim TVE Sehnde so viel Spaß

Sehnde

Es ist eine gewohnte Szene bei einer Jahresversammlung eines Vereins oder einer Organisation: Am Schluss werden meist einige Anwesende für ihre oft jahrzehntelange Mitgliedschaft geehrt. Bei der Hauptversammlung des TV Eintracht Sehnde am Freitag gehörte auch die 70-jährige Karola Bochow zu den Geehrten.

Seit sie 30 Jahre alt ist, hält Bochow dem Verein die Treue. Davor sei sie mit Pausen aber auch angemeldet gewesen, sagt die Sehnderin. „Es war die Freude am Sport und an der Gemeinschaft, die mich damals bewogen haben, der Tennisabteilung beizutreten“, erinnert sich Bochow. Bis vor zwei Jahren war sie dort auch noch aktiv. Heute macht sie Gymnastik. „Sport tut mir gut.“ Man merke erst, wenn man älter werde, wie fit man bleibe durch den Sport. „Meine Rückenprobleme waren auf einmal wie durch ein Wunder verschwunden“, sagt sie lachend.

Vor allem aber die Gemeinschaft in einem Verein sei ihr wichtig. „Ich bin sehr gern in Gesellschaft und habe durch den TVE auch Freunde gewonnen.“ Die Aktivitäten jenseits des Sports wie Ausflüge oder Feiern gehörten dazu. Auch deswegen sei sie diese 40 Jahre im Verein.

Freude an selbstbewussten Kindern

Beim Sport treiben alleine ist es aber nicht geblieben. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat im Verein auch lange das Mutter-Kind-Turnen betreut. Damit verbindet sie auch ihr schönstes Erlebnis in den 40 Jahren. Es sei keine Fahrt oder kein sportliches Ereignis, sondern die Beobachtung, wie sich Kinder durch den Sport entwickelten. „Gerade schüchterne Kinder werden durch das Training selbstbewusster, offener, fröhlicher und trauen sich mehr zu.“ So etwas zu begleiten und zu beobachten sei etwas Besonderes für sie gewesen.

Auch im privaten Bereich sei das gelungen, denn ihre Tochter arbeitet jetzt als Sportlehrerin, der Sohn spielt leidenschaftlich Hockey. „Eltern sollten nicht so ängstlich mit ihren Kindern umgehen und ihnen etwas zutrauen“, appelliert sie in dem Zusammenhang an die sogenannten Helikoptereltern.

Vereinschef sieht Gemeinschaft als Vorteil zu Fitnessstudios

Dass Auszeichnungen wie die von Karola Bochow und ihren Mitgeehrten Gabriele Werner, Michael Telch für je 40 Jahre und Ute Bortfeld, Ursula Baumeister, Andrea Klünder, Sabine Tessmann und Dieter Knackstedt für je 50 Jahre immer seltener werden, weiß auch TVE-Chef Ralf Marotzke. Viele junge Leute hätten heute ein anderes Freizeitverhalten, solch langfristige Bindungen an einen Verein kämen damit gar nicht mehr so oft zustande.

Doch der TVE will den Trend aufhalten. Deshalb habe man gerade auch jüngere Leute ins Leitungsteam gebracht. Und das neue, moderne Logo, das sich der Verein vor knapp zwei Jahren gegeben hat, sei auf diese Verjüngung zurückzuführen, so Marotzke: „Das hat uns auch einiges an Aufmerksamkeit gebracht.“ Sogar Neueintritte habe es gegeben. Insofern sieht er den Verein auf einem guten Weg in einer Zeit, in der Fitnessstudios die größte Konkurrenz bilden. „Beim TVE hat man zwar feste Übungszeiten, aber man treibt dafür in einer Gemeinschaft Sport.“ Das sei der entscheidende Vorteil des Vereins gegenüber dem Fitnessstudio.

TVE ist Sehndes größter Sportverein Mit 1240 Mitgliedern ist der Turnverein Eintracht Sehnde der größte Sportverein der Stadt. Die Aktiven verteilen sich auf elf Abteilungen, von denen die Handballer sicherlich zu den bekanntesten und erfolgreichsten gehören. Viel Publikum haben auch immer die Auftritte des vereinseigenen Blasorchesters. Gegründet wurde der Verein im Jahr 1894, sodass er im vergangenen Jahr das 125-jährige Bestehen feiern konnte. Das Jubiläum war auch ein großer Bereich der Rückschau bei der Jahresversammlung. Die mehr als 70 Mitglieder haben in der Versammlung den Vorstand in seinem Amt bestätigt. Mit Ralf Marotzke steht der bisherige Vorsitzende auch die nächsten Jahre am Ruder. Sein Stellvertreter ist Michael Rust. Zum Kassenwart wurde erneut Wilfried Hartmann gewählt, zum Schriftführer Uwe Massold. Neu im Vorstand ist Jugendwart Timo Gewohn. Weiter gehören zur Vereinsspitze Andreas Niesel (stellvertretender Jugendwart), Bettina Rust (Sozialwartin), Uwe Rohne (Pressewart) und Werner Heppner (Datenschutzbeauftragter). tz

Von Michael Schütz