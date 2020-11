Sehnde

Der Naturschutzbund ( Nabu) Sehnde plädiert anlässlich des Weltbodentags am 5. Dezember für weniger Flächenversiegelung. Zum Erhalt des Bodens für zukünftige Generationen sollen demnach keine weiteren Flächen mehr bebaut, asphaltiert und zubetoniert werden. „Dort, wo Fläche verbraucht wird, wird der Boden mitsamt seinen Funktionen unwiederbringlich zerstört“, sagt Angelika Thomaier, Sprecherin der Sehnder Ortsgruppe.

Oftmals würden neben Wiesen und Wäldern vor allem fruchtbare Böden der Landwirtschaft zerstört, wie es auch in Sehnde an zahlreichen Stellen zu beobachten sei. Der Nabu fordert daher, dass das Ausweisen von Bauflächen am Stadtrand künftig unbedingt vermieden werden sollte. Dazu gehörten etwa auch die Gewerbegebiete Sehnde-Ost und im Schnedebruch für das Bergbauunternehmen K+S sowie das Neubaugebiet Rethmar-West. Dadurch gingen sonst besonders fruchtbare Böden verloren, die weder der Landwirtschaft noch Tieren und Pflanzen zur Verfügung stünden.

Nabu : Schottergärten sind Versiegelung

Die Nabu-Mitglieder Anne Wiegels (von links), Angelika Thomaier und Wilfried Brauns kümmern sich um die Scholle der Streuobstwiese an der Gretenberger Straße. Quelle: Nabu Sehnde

Der Nabu schlägt stattdessen vor, innerhalb der Sehnder Ortsteile sämtliche Potenziale für Wohnraum und Gewerbe zu nutzen, die vorhanden sind. So könnten unbebaute, aber bereits erschlossene Grundstücke bebaut, Häuser aufgestockt, Gebäude saniert und umgenutzt oder eine Mitwohnbörse gegründet werden. Denkbar sind für die Naturschützer auch Kombinationen aus Gewerbe, Einzelhandel und Wohnen. Auf den neuen Discountern von Aldi und Lidl sei zudem ausreichend Platz für Wohnungen.

Darüber hinaus stuft der Nabu auch Schottergärten als Versiegelung ein. Unter den eingezogenen Folien könne nichts mehr leben und die Bodenfruchtbarkeit gehe verloren, verdeutlicht Thomaier.

Unterschriften für Volksbegehren beendet

Unterdessen hat die Nabu-Ortsgruppe wie auch die Sehnder Grünen ihre Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „ Artenvielfalt jetzt!“ beendet. „Unser Ziel ist jetzt erreicht, der Landtag beschließt Gesetzesänderungen für mehr Natur- und Artenschutz“, sagt die Nabu-Sprecherin. Die Aktion in Sehnde sei ein voller Erfolg gewesen: „Von der Stadtverwaltung wurden 804 gültige Unterschriften erfasst.“ Landesweit seien es 138.118 gewesen. Ohne das Volksbegehren hätte es den Niedersächsischen Weg und die Beschlüsse im Landtag niemals gegeben, ist sich die Naturschützerin sicher.

Die Sehnder Nabu-Gruppe hat wie hier in der Mittelstraße 804 Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Künftig würden Grünland und artenreiche Wiesen sowie Gewässerrandstreifen besser geschützt, der Einsatz von Pestiziden in wichtigen Naturbereichen verboten, der Schutz von Wiesenvögeln ausgeweitet, die heimischen Baumarten gefördert und der Anteil des Ökolandbaus gesteigert. „Auch wenn wir nicht zu 100 Prozent unsere Ziele erreicht haben, so sind die jetzt beschlossenen Änderungen im Naturschutz-, Wald- und Wassergesetz eine deutliche Verbesserung für die Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen“, resümiert Thomaier.

