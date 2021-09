Sehnde

Es sind zwei ungewöhnliche Partner – und es ist ein ungewöhnliches Projekt: Das Musiktheater Operamobile und der DRK-Ortsverband Sehnde laden Interessierten ein, sich bei einem Musiktheater-Projekt zu engagieren. Unter dem Motto „Kultur an Bord“ sind alle Generationen aufgerufen, an der musikalisch-theatralischen Kreuzfahrt mitzuwirken und ein bisschen Traumschiff nach Sehnde zu bringen. Die Teilnahme ist kostenlos, das erste Kennenlern-Treffen ist bereits am Sonnabend, 11. September, um 15 Uhr im Bonhoefferhaus in Sehnde, Am Papenholz 10.

Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern des Musiktheaters Operamobile wird an drei Terminen eine Aufführung mit Gesang, Tanz und Instrumenten erarbeitet, die von Spanien über Frankreich und Italien bis nach Haifa in Israel führt. Alle Mitwirkenden sind Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Operamobile“, musikalisch begleitet mit Titeln aus Operette, Oper und Schlagern ab den goldenen Zwanzigerjahren sowie neu komponierten Werken. Anschließend ist ein Konzert im Bonhoeffer-Saal geplant.

Teilnehmer wirken an Handlung mit

Dabei werden auch die musikalischen Vorlieben, Talente, Sehnsuchts-Orte und Reiseerlebnisse der Teilnehmer gesammelt, die die Rahmenhandlung des Musiktheaterstücks mitgestalten. „Mitzubringen ist einzig Freude an Musik und am Spiel“, sagt die städtische Ehrenamtsbeauftragte Anja Hettling. „Alle Generationen sind herzlich willkommen.“

Die weiteren Probetermine im Bonhoefferhaus-Haus sind die Sonnabende 2. und 16. Oktober jeweils um 15 Uhr. Die öffentliche Präsentation ist für Sonntag, 17. Oktober, um 15 Uhr vorgesehen. Anmeldungen sind bis zum 9. September beim DRK Sehnde unter Telefon (0 51 38) 43 77 oder bei Anja Hettling unter (05138) 707291 möglich.

Das Musiktheater Operamobile spielt seit mehr als 20 Jahren in den Regionen Hannover, Hameln und Hildesheim Musiktheater aus dem Bereich Oper, Operette und Singspiel. In Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen und Vereinen werden so viele Menschen erreicht, die nicht den klassischen Zugang zu einer Musiktheater-Aufführung haben. Die Aufführungen finden in der Regel, verbunden mit Kaffee und Kuchen, am Nachmittag statt. Im vergangenen Corona-Jahr war Operamobile in der AWO-Seniorenresidenz aufgetreten.

DRK war erster Projektpartner

Operamobile hat eine Mitmachkultur entwickelt. Unter Leitung der künstlerischen Leiterin, der Sopranistin und Musikgeragogin Bettina Delius, die sich mit musikalischer Bildung im Alter beschäftigt, wurden verschiedene Modelle von inklusivem Musiktheater entwickelt. In diesem Rahmen entstand auch die inzwischen mehrjährige Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Sehnde, der als erster bei diesen Projekten mitgewirkt hat. Das Musiktheater-Projekt ist eine Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit und wird von der Region Hannover als Kulturelles Bildungsprojekt unterstützt.

Von Oliver Kühn