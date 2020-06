Höver

Eine Blutspende organisiert der DRK-Ortsverein Ilten-Bilm-Höver am Dienstag, 23. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr im Schützenheim in Höver. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie kein Imbiss vorbereitet wird. Jeder Spender erhalte deshalb ein kleines Dankeschön, heißt es in der Einladung.

Der Ortsverein hofft auf viele Freiwillige – denn gerade in der jetzigen Zeit gibt es laut DRK einen großen Bedarf an Blut und Blutpräparaten. Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Blutspendedienst und der Ortsverein die Abläufe an die Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Ausreichende Abstände für Wartende sind vor jeder Station eingeplant. Wie bei jeder Blutspende gilt für alle Besucher: Personalausweis und Spenderpass nicht vergessen.

