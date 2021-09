Rethmar

Nachdem die letzte Sammlung im Juli ein voller Erfolg war, sammelt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Sehnde jetzt wieder Werkzeuge aller Art, Fahrräder und Krankenstühle. Diese werden in Hildesheim von Langzeitarbeitslosen aufgearbeitet und dann in Entwicklungshilfeprojekten eingesetzt.

Mit in der Vergangenheit eingesetzten Werkzeugen wurden so zum Beispiel eine Tischlerei auf Madagaskar und eine Schlosserei in Togo unterstützt. Abgegebene Fahrräder oder Fahrradersatzteile werden direkt an die Flüchtlingshilfe Sehnde gespendet. Diese Zusammenarbeit habe sich in der Vergangenheit bewährt, heißt es vonseiten des DGB und der Flüchtlingshilfe.

Sammelstelle auf dem Gelände des ehemaligen Bundessortenamts

Die Sammlung findet bei der Flüchtlingshilfe auf dem Gelände des ehemaligen Bundessortenamts in Rethmar statt. Dort stehen die Kollegen des DGB Sehnde an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.dgb-sehnde.de. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten die aktuellen Auflagen, jeder Besucher sollte zudem einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Von Marie Pinkert