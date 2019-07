Rethmar

Es ist wieder einiges abgegeben worden. Die Werkzeugsammler des DGB Sehnde haben auch bei ihrer zweiten Sammlung in diesem Jahr in ihrer Annahmestelle auf dem Gelände der Flüchtlingshilfe Sehnde in Rethmar allerlei alte, aber noch reparierfähige Werkzeuge und Maschinen zusammengetragen. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Karsten Börner wurden diesmal vor allem viele Kleinwerkzeuge wie Sägen, Feilen und Schraubendreher abgegeben.

„Die nehmen wir gern“, sagte Börner. Denn die Kleinwerkzeuge sind unter anderem für Ausbildungsstätten in der Dritten Welt bestimmt. Dort gebe es stets zu wenig Werkzeug. „Da muss eine Säge für alle reichen und gewartet werden, bis der Vordermann damit fertig ist“, so Börner. Die Sehnder Werkzeuge werden etwa in Südafrika künftig in Ausbildungswerkstätten für Schlosser und Tischler zum Einsatz kommen.

Fahrräder für Flüchtlinge

Darüber hinaus wurden auch wieder Fahrräder abgegeben. Mit 15 an der Zahl waren es diesmal aber etwas weniger als sonst. Die Drahtesel sind allerdings nicht für die Dritte Welt bestimmt. Sie werden stattdessen in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe in Rethmar aufgearbeitet und dann Asylsuchenden zur Verfügung gestellt.

Die emsigen DGB-Werkzeugsammler konnten zudem zehn Nähmaschinen ergattern. Die Geräte werden von Langzeitarbeitslosen des Vereins Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim aufgearbeitet und dann in Entwicklungsländer gegeben. „In Ländern wie Afrika kann eine geschickte Frau mit ihrer Arbeit an der Nähmaschine eine ganze Familie ernähren“, sagte Börner.

Das Handgerät zum Schärfen von Sägeblättern wurde in einem Holzkasten abgegeben. Quelle: Oliver Kühn

Zu den außergewöhnlichen Spenden gehörte indes eine Holzkiste mit einem besonderen Handgerät. „Damit lassen sich Sägeblätter von Bandsägen schärfen“, erklärte der Gewerkschaftler. Ein ähnliches Gerät mit Elektroantrieb ist in der Vergangenheit schon einmal abgegeben worden. „Aber ein Handgerät hatten wir noch nie“, freute sich Börner.

Werkzeugsammlung auch in Harber

Weil die Spendenbereitschaft nicht abreißt, sind die Gewerkschaftler mit ihrer Werkzeugsammlung expandiert. „Wir sammeln mittlerweile auch in Harber in der Gemeinde Hohenhameln“, berichtete Börner. Ein Landwirt, den er persönlich kennt, hat ihnen seine Scheune zur Verfügung gestellt. Die fünfte Sammlung ist dort für den 15. August geplant. Dass der DGB gebrauchte Werkzeuge sammelt, hat sich aber auch sonst herumgesprochen. Börner hat jüngst eine Nähmaschine aus Burgdorf abgeholt.

Freuen würde man sich beim DGB, wenn sich künftig noch mehr Ehrenamtliche als Werkzeugsammler melden. Die Gruppe besteht derzeit aus sechs Helfern. „Unterstützung wäre schön – je mehr wir sind, auf desto mehr Schultern können wir die Arbeit verteilen“, betont Börner. Eine Mitgliedschaft im DGB ist nicht nötig. Wer helfen will, sollte lediglich Zeit mitbringen. Die Werkzeugsammlungen finden in Sehnde dreimal jährlich jeweils im Frühjahr, im Sommer und im Herbst an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die nächsten Termine in Sehnde sind am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. September.

Von Katja Eggers