Die große Scheune von Bauer Otto Bortfeld an der Nordstraße in Sehnde ist kürzlich sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Die Werkzeugsammler des DGB haben dort wieder Vieles zusammengetragen. Den größten Anteil machten diesmal die gebrauchten Fahrräder aus. Manfred Müller von den DGB-Senioren hat insgesamt 38 gezählt – von Damenrädern über Herrenräder bis hin zu Kinder- und umgebauten Laufrädern.

„So voll war die Scheune noch nie“, sagte Müller. Auch Werkzeug aller Art und Nähmaschinen waren wieder zahlreich abgegeben worden. Sehndes Werkzeugsammler lassen die Werkzeuge, Maschinen und Räder regelmäßig von Mitarbeitern des Verein Arbeit und Dritte Welt in Sehnde abholen. In den Werkstätten in Hildesheim werden die Sachen von Langzeitarbeitslosen aufgearbeitet und in Entwicklungsländer verschickt.

„So etwas hatten wir noch nie“: Jürgen Falkenhagen zeigt die uralte Wippkreissäge. Quelle: Katja Eggers

Uralte Wippkreissäge ist dabei

„Viele Räder dienen auch als Ersatzteillager“, erklärte Jan Ostrowski, der die Räder zusammen mit Uwe Kuhställer auf den Transporter hob. Weil es diesmal so viele Dinge abzuholen gab, mussten die beiden gleich dreimal hintereinander und später noch ein viertes Mal anrücken. Dass die Lieferung diesmal so umfangreich ausfiel, liegt laut Müller auch am Coronavirus. „Die Abholungen sind seit April ausgefallen, da hat sich in den Kellern und Dachböden der Menschen wohl so einiges angestaut.“

Stammt vermutlich von einem Hausschlachter: Manfred Müller freut sich über die Maschine zum Verschließen von Wurstdosen. Quelle: Katja Eggers

Außer Fahrrädern und Werkzeug gaben Müller und seine Helfer Reinhard Haase und Jürgen Falkenhagen aber auch noch zwei kuriose Geräte mit nach Hildesheim: Eine uralte Wippkreissäge aus Katensen und eine Maschine zum Verschließen von Wurstdosen aus Wassel. „Tischkreissägen hatten wir schon öfter, aber so ein Stück ist mir bisher noch nie untergekommen“, sagte Falkenhagen.

Die kurioseste Sache, die den Werkzeugsammlern bisher angeboten wurde, ist laut Falkenhagen jedoch eine Sonnenbank aus Burgdorf gewesen. „Die haben wir aber abgelehnt – was soll man in Afrika auch mit einer Sonnenbank“, meinte Falkenhagen und lachte.

