In der Justizvollzugsanstalt Sehnde hat es schon wieder in einer Gefängniszelle gebrannt. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein 37-jähriger Inhaftierter das Feuer nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde am Sonnabendmittag offenbar selbst gelegt. Es ist der zweite Fall in diesem Jahr.