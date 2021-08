Rethmar

Vielleicht lag es daran, dass die Sammlungen während der Corona-Pandemie ausgefallen waren. Jedenfalls sind die Werkzeugsammler des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sehnde von der Flut der Spenden überwältigt, die bei der jüngsten Aktion zusammenkamen. „Das war wirklich sehr viel“, resümiert der stellvertretende Vorsitzende Karsten Börner. „Die Hütte ist voll.“

Senioren sortieren aus

Mit „Hütte“ meint Börner die Garage bei der Fahrradwerkstatt auf dem Gelände der Flüchtlingshilfe in Rethmar. Vor allem seien diesmal von Seniorinnen und Senioren große Handwerks- sowie Garten- und Haushaltsgeräte abgegeben worden. „Das meiste kommt von Menschen, die aus Altersgründen ihr Haus verkaufen“, sagt Börner. Oftmals seien die Kinder der Seniorinnen und Senioren bereits besser ausgestattet und hätten ebenfalls keine Verwendung mehr für die alten Geräte. Dazu gehören etwa Standbohrmaschinen, jede Menge Hämmer und Meißel sowie diverse Ringschlüssel. Sogar ein Nivellierungsgerät sei dabei gewesen, sagt Börner. „So etwas hatten wir noch nie, das ist genauer als eine Wasserwaage.“

Karsten Börner guckt sich auch die vorbeigebrachten Fahrräder an, die an die Flüchtlingshilfe Sehnde gehen. Quelle: Leona Passgang

Auch Nähmaschinen, Fahrradanhänger und ein kleines Trampolin waren wieder unter den Spenden. Der Clou war jedoch eine private Werkstatt, die sich eine Witwe von den Gewerkschaftern ausräumen ließ. „Dabei sind drei Touren mit einem Autoanhänger herausgekommen“, erläutert Börner. Die Geräte werden nun in Zusammenarbeit mit dem Verein Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim von Langzeitarbeitslosen aufbereitet und Entwicklungshilfeprojekten zur Verfügung gestellt. Noch unklar ist dagegen, was mit einer abgegebenen Kiste mit Sektflaschen geschieht – alle Flaschen sind noch ungeöffnet. Die gespendeten rund 20 Fahrräder bleiben jedoch in Sehnde und gehen an die Flüchtlingshilfe vor Ort.

Nächste Sammlung im September

Wegen der Corona-Pandemie sind mehrere Sammelaktionen im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres ausgefallen. Die nächsten Werkzeugsammlungen in Rethmar plant der DGB daher schon für am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. September, sofern das Infektionsgeschehen die Aktion zulässt. Bei der Abgabe von Geräten gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Abgegeben werden können Geräte und Maschinen, die sich noch reparieren lassen sowie Fahrräder und Ersatzteile.

Von Leona Passgang