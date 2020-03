Corona-Krise: Junggesellen aus Haimar bieten ihre Hilfe an

Haimar

Die Liste mit Hilfsangeboten in Zeiten der Corona-Krise wird immer länger. Jetzt hat auch die Junggesellschaft Haimar einen Service gestartet, der sich vor allem an die älteren Dorfbewohner und die Risikogruppen wie etwa chronisch Kranke richtet. Die Junggesellen wollen Einkäufe erledigen, zur Apotheke gehen oder auch Haustiere ausführen. Wer Hilfe benötigt, kann sich an den Vorsitzenden Mirco Hanne, Telefon (0176) 40739718, oder seinen Stellvertreter Lennart Hinz, Telefon (0176) 84619168, wenden.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn