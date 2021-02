Sehnde

Nach einer Zeit der Beruhigung ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt wieder hochgeschnellt. Am Freitag lag er nach Angaben des Gesundheitsamtes bei 147,3. Damit steht Sehnde in der Region Hannover auf Platz zwei hinter der Wedemark (204,9). Der Höchststand war bisher Anfang Januar mit einem Inzidenzwert von 294,6, als es in einem Altenpflegeheim zu einem massiven Ausbruch mit mehr als 50 Infizierten gekommen war.

Derzeit gibt es 56 aktuelle Fälle, das sind acht mehr als am Donnerstag, als die Inzidenz bei 122 lag. Grund für den Anstieg sind nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel Infektionen im privaten Umfeld. „Das ist im Augenblick das häufigste Bild in der Region.“ Senioreneinrichtungen, Schulen oder Kitas seien nicht betroffen. Insgesamt haben sich damit 555 Sehnder seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Oliver Kühn