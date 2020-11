Sehnde

In Sehnde haben sich seit Freitag nach Auskunft der Region Hannover drei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23. November, 12 Uhr). Demnach gibt es jetzt 38 Erkrankte im Stadtgebiet – damit stieg die Sieben-Tages-Inzidenz auf 109,8 und liegt nun knapp unter dem Wert für die gesamte Region (111,2). Noch am Freitag lag sie bei 88,7 mit 35 Infizierten, eine Woche vorher bei 63,4 (23 akute Fälle).

Von den 21 Regionskommunen inklusive der Landeshauptstadt Hannover liegen derzeit sieben Städte über dem Sehnder Wert. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 171 Sehnder mit Covid-19 angesteckt. Den höchsten aktuellen Inzidenzwert in der Region hat Seelze mit 162, den niedrigsten Burgwedel mit 33,7. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2515 Menschen in der Region infiziert.

Schilder zur Maskenpflicht in Sehnde entfernt

Die Schilder zur Maskenpflicht an der Mittelstraße und rund um die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Sehnde hat die Stadt vorübergehend entfernt. Die Verwaltung will erst das Gespräch der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch und eine daraus womöglich resultierende neue Verordnung der Region Hannover abwarten.

Von Oliver Kühn