Corona: Homepage der Stadt wird zur Kontaktbörse

Solidarität zeigen, sich gegenseitig helfen: Das ist in Zeichen der Corona-Pandemie das Gebot der Stunde. Darauf hatten am Donnerstag bereits Bürgermeister Olaf Kruse und seine Amtskollegen aus Lehrte, Burgdorf und Uetze in einer gemeinsamen Erklärung hingewiesen. Die Stadt Sehnde will die Hilfsbereitschaft von Vereinen, Institutionen, privaten Einkaufsdiensten und Lieferservices von Geschäften nun zur schnellen Übersicht auf ihrer Internetseite bündeln. Darauf setzen offenbar auch die Sehnder – mit 3000 Klicks am Tag sind die Zahlen so hoch wie noch nie.

Vor allem für sogenannte Risikogruppen wie Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen und chronisch Kranke sei der normale Alltag in Zeiten der Corona-Krise zu einer großen Herausforderung geworden. „Zum Glück ist die Solidarität groß“, sagt die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling. In Sehnde seien bereits viele Unternehmen, Vereine, Institutionen und Einzelpersonen aktiv und böten etwa Einkaufsservices und Lieferdienste an. Die Stadtverwaltung wolle diese Initiativen unterstützen, indem sie Kontaktdaten und Angebote gebündelt auf der Homepage www.sehnde.de veröffentlicht und so einer breiteren Bevölkerung zugänglich macht.

21.000 Klicks in neun Tagen

Das scheint auch zu gelingen. Mit rund 3000 Klicks am Tag wird die Internetseite so gut besucht wie noch nie. Seit der ersten Pressemitteilung der Verwaltung zum Coronavirus seien auf der Homepage zwischen dem 11. und 19. März genau 21.175 Zugriffe zu verzeichnen gewesen, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Das sind dreimal mehr als sonst in einem ganzen Monat, wo sonst im Schnitt rund 7000 Zugriffe gezählt werden.

Und zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe es bis zum 18. März nur 1910 Klicks gegeben. Ähnlich sehe es bei den Meldungen aus. Dass das Rathaus und die städtischen Einrichtungen geschlossen sind, haben 3343 Menschen angeklickt, Informationen zum Coronavirus 952-mal. In anderen Zeiten seien es sonst im Schnitt nur 20 bis 70 Zugriffe je Meldung.

Weil das Interesse und die Resonanz so groß sind, solle die städtische Homepage nun sozusagen als Kontaktbörse und virtuelle Pinnwand fungieren. „Schreiben Sie uns, wenn Sie Hilfen und Services anbieten, wenn Sie unterstützen möchten oder Unterstützer suchen“, wirbt Hettling. Die Ehrenamtskoordinatorin nimmt die Kontaktdaten per E-Mail an ehrenamt@sehnde.de oder unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 entgegen. Ansonsten laute die Devise: „Einfach einmal zu Hause bleiben, Menschenansammlungen meiden, Distanz einhalten und auf Freizeitaktivitäten verzichten.“

Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und mitmenschlichen Taten, um über sie zu berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse sehnde@haz.de.

