Köthenwald

Im Klinikum Wahrendorff ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Nach Angaben der Region Hannover gibt es in der Einrichtung 19 aktuelle Fälle. Das bestätigt Geschäftsführerin Heide Grimmelmann-Heimburg: „Es gibt vermehrt Fälle, sie sind aber lokal auf ein Haus in Köthenwald beschränkt.“ Betroffen seien sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, die derzeit alle in Quarantäne seien. Zu Fragen, woher die Ansteckungen kommen und wie die Situation derzeit ist, wollte Grimmelmann-Heimburg „zum Schutz für Mitarbeiter und Bewohner“ keine Angaben machen.

Mit Stand Freitag, 13 Uhr, hat die Region 60 akute Fälle in Sehnde gemeldet – 20 mehr als noch am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch mit 193,6 wieder auf den Spitzenplatz in der Region Hannover gestiegen. Uetze liegt mit dem zweithöchsten Wert bei 170,1. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit 693 Sehnder mit Covid-19 infiziert.

Mitarbeiter und Bewohner täglich getestet

Im Klinikum würden derzeit alle Bewohner und Mitarbeiter im Heimbereich täglich mit Schnelltests getestet, zudem trügen alle FFP2-Masken, sagt Grimmelmann-Heimburg. Auch das DRK-Mobil sei in dieser Woche vor Ort gewesen, um das Klinikum zu unterstützen. Es ist die zweite Einrichtung in Sehnde mit einem größeren Corona-Ausbruch.

Dramatisch hatte es das Altenpflegeheim am Backhausring getroffen, wo sich über die Jahreswende 51 der 57 Bewohner sowie 14 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Es habe insgesamt zwölf Todesfälle gegeben, hatte Betreiber Hans Kotter im vergangenen Monat erläutert. Davon seien vermutlich zehn auf die Virusinfektion zurückzuführen. Kotter hatte die aktuelle Sterblichkeit mit der des Vorjahreszeitraums verglichen und eine deutliche Erhöhung festgestellt.

Weiterhin seien in Sehnde derzeit aber keine Altenheime, Kindertagesstätten oder Schulen von größeren Corona-Ausbrüchen betroffen, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Die Altenheime seien auch bereits durchgeimpft. Aktuell gebe es nur zwei infizierte Kita-Kinder und zwei infizierte Schüler.

Von Oliver Kühn