Köthenwald

Der Corona-Ausbruch in einzelnen Bereichen des Klinikums Wahrendorff in Köthenwald ist offenbar erst einmal gestoppt worden. „Im Klinikbereich ist es bei dem einen aktuellen Fall geblieben, und auch im Heimbereich hat es keine neuen Infektionen gegeben“, sagt Geschäftsführerin Heide Grimmelmann-Heimburg. Gestern hatte das Gesundheitsamt der Region Hannover 74 Fälle im Klinikum gemeldet, darunter 18 Mitarbeiter. Darüber hinaus hat die Einrichtung die Impfung ihrer Mitarbeiter mit Astrazeneca nach dem vorübergehenden Stopp wieder aufgenommen.

Große Impfbereitschaft

Sie sei sehr froh, dass das Klinikum am Freitag wieder mit dem hauseigenen Impfzentrum an den Start gehen konnte und nun die Möglichkeit habe, Mitarbeitern und Bewohnern zeitnah eine Impfung anzubieten, zeigt sich Grimmelmann-Heimburg erleichtert. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte den Impfstoff am Donnerstag als sicher eingestuft und das Bundesgesundheitsministerium Astrazeneca danach wieder freigegeben. „Wir schließen uns der Auffassung an, dass der Nutzen der Impfung die möglichen Risiken deutlich übersteigt.“

Im ersten Schritt will Wahrendorff seine Mitarbeiter weiterimpfen. Die Bereitschaft dazu sei am Freitag und trotz der beunruhigenden Nachrichten über die hohen Fallzahlen erfreulich hoch, betont die Geschäftsführerin: „Die Mitarbeitenden zeigten sich wenig verunsichert und sehr positiv.“ Bereits in den ersten Stunden nach der Neuöffnung des Impfzentrums seien am Freitag mehr als 100 Mitarbeitende geimpft worden. Im Klinikum gibt es für das Personal Buttons mit Slogans wie „Impfung? Ja, klar!“, die für die Teilnahme werben. Um alle Abläufe zu koordinieren, die Lage zu besprechen, Testungen und Schutzmaterial zu organisieren, tagt der hausinterne Krisenstab bereits seit Januar täglich und nicht nur einmal in der Woche wie beim Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr.

Impfaufklärung beginnt von vorne

Aktuell sind damit nach Angaben von Grimmelmann-Heimburg mehr als 600 Mitarbeiter geimpft. Ziel sei es nun, in hohem Tempo bei den Impfterminen weiterzumachen. Insgesamt sollen die rund 1500 Mitarbeiter sowie im Anschluss die etwa 1000 Bewohner das Vakzin bekommen. „In der kommenden Woche können wir dazu sicher mehr sagen.“

Parallel dazu müsse nun an der erneut notwendigen Impfaufklärung der Bewohnerinnen und Bewohner gearbeitet werden. Das ist aufwendig: Denn deren Einwilligung muss in vielen Fällen durch die Betreuer erfolgen. Deshalb werde man dies in der kommenden Woche fortsetzen. In das Impfzentrum habe das Klinikum sehr viel Energie gesteckt, erläutert die Geschäftsführerin und verbindet das mit einer Kritik: „Wir hatten den Eindruck, im Rahmen der Impfstrategie der Region Hannover nicht wirklich im Fokus zu stehen.“

Aber statt abzuwarten habe man nach Lösungen gesucht. In Abstimmung mit dem Ministerium und den zuständigen Behörden habe das Klinikum ein eigenes Impfzentrum aufbauen und mit der Versorgung der Mitarbeiter beginnen dürfen. Aber nach nur zwei Tagen habe der Astrazeneca-Stopp zu einer Zwangspause geführt.

Von Oliver Kühn