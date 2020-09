Rethmar

Der Auftakt für das Herbstprogramm im Gutshof Rethmar unter Corona-Bedingungen hat Anfang des Monats mit dem Klezmer-Musiker Giora Feldmann bestens funktioniert. Jetzt setzt er seine Veranstaltungen fort – und wartet am Sonnabend, 10. Oktober, um 20 Uhr mit Hans Werner Olm gleich mit einem Schwergewicht der deutschen Comedy-Szene auf. Freunden geistreich präsentierter Zauberei seien die Magier 3.0 ans Herz gelegt, und wer irische und keltische Musik schätzt, darf sich auf die mittlerweile 14. Keltic Night freuen.

Zauberei trifft Comedy

Wahrhaft „Shownungslos“ geht Hans Werner Olm zu Werke – als einer der selbsternannten besten Allrounder des Universums in Sachen Volksbelustigung, Aufklärung und gepflegten Dazwischenkeulens, wie er es nennt. Klartext ist angesagt. „Seine Geschichten und Texte sind so ungeschliffen, poetisch, prägnant und absurd, dass sogar das Fernsehen diese zum größten Teil ablehnt – und das schafft kaum jemand“, heißt es in der Vorankündigung. Das bedeutet aber, dass sein Publikum in den Genuss ungefilterter Poetry-Slammerei und unzensierter Wortakrobatik kommt. Man darf gespannt sein. Karten gibt es zum Preis von 23 Euro plus Vorverkaufsgebühren.

Am Freitag, 27. November, um 20 Uhr trifft Zauberkunst auf Comedy und Improvisation. Christoph Köhler, Marco Weissenberg und Lars Ruth sind die Magier 3.0. In Rethmar wollen sie ihr Publikum davon überzeugen, wie unterschiedlich und facettenreich Magie sein kann: Zum Träumen schön, zum Schaudern bizarr und zum Schreien witzig. Die Zuschauer werden dabei aktiv in die Show eingebunden. Der Eintritt kostet 25 Euro plus Vorverkaufsgebühren.

Die Band Cara spielt Irish Music. Quelle: privat

Keltic Night mit Dudelsack und Fiddle

Aller guten Dinge sind drei – und dabei liegt Musik in der Luft. Irish Folk ist Programm bei der mittlerweile 14. Keltic Night im Gutshof. Für das um 19 Uhr beginnende Konzert haben sich die Gruppen More Maids und Cara angesagt. More Maids, das sind vier Vollblutmusikerinnen, die ihr Repertoire aus traditionell irischen, aber auch mit Akustikpop angehauchten Songs auf die Bühne bringen – ganz egal, ob mehrstimmig A Cappella oder begleitet von traditionellen Instrumenten wie Dudelsack, Flöten, Akkordeon und Fiddle.

Cara ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celtic-Folk-Band und besticht mit innovativen Arrangements, virtuoser Darbietung und charismatischer Bühnenpräsenz. Karten für dieses außergewöhnliche Konzert kosten 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es im Gutshof Rethmar und in den HAZ/NP-Ticketshops.

