Bolzum

Der Termin für die Aufstellung des ersten Co-Working-Containers in Sehnde steht fest: Von Mitte Juni bis Mitte Juli wird das mobile Bürogebäude auf dem Marktplatz in Bolzum stehen. Aus dem Modellprojekt soll später jedoch eine feste Einrichtung werden, die in dem neuen Klimazentrum Sehnde unterkommen soll. Dafür wird gerade ein Haus in der Boltessemstraße gegenüber vom Dorfladen umgebaut. Derzeit wird das Programm für den Aktionszeitraum erarbeitet und die tatsächliche Nutzung des Containers geplant – und daran können sich Interessierte beteiligen.

Co-Working, also das Arbeiten in gemeinsam genutzten Räumen, ist eine Entwicklung im Bereich „neue Arbeitsformen“. Freiberufler, kleinere Start-ups oder sogenannte digitale Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können sich auf diese Weise austauschen und voneinander profitieren – auch wenn wegen Corona gerade Homeoffice großgeschrieben wird. Doch irgendwann wird die Pandemie vorbei sein.

Startschuss für Co-Working in Sehnde

Dass dieses neue und innovative Projekt nach Bolzum kommt, ist dem Landfrauenverein Vogtei-Ruthe und dem Kreislandfrauenverband Hildesheim zu verdanken. Sie hatten erfolgreich am Wettbewerb „CoWork: für dich – fürs Land!“ teilgenommen, der vom Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover (NLV), dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie der Genossenschaft CoWorkLand ausgelobt worden war.

Stadt plant Co-Working-Space Die Stadt Sehnde hatte sich mit ihrem Projekt „Co-Working in Sehnde“ an dem Wettbewerb „Zukunftsräume Niedersachsen“ des Landes beworben. Dafür hat sie im Januar eine Förderung in Höhe von 172.980 Euro erhalten. Mit dem Geld soll ein sogenannter Co-Working-Space – eine Art Großraumbüro – im künftigen Klimazentrum Sehnde an der Boltessemstraße in Bolzum entstehen. Das ist in etwa die Summe, die die Stadt für den Kauf des Gebäudes bezahlt hat. Das Projekt animiere zum Nachmachen, hatte Birgit Honé (SPD), niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung und selbst in Sehnde wohnhaft, bei der Übergabe gelobt. Die Arbeitsplätze sollen tage- oder wochenweise mietbar sein. Damit werde nicht nur die regionale Wirtschaft gefördert. So könne man auch dem Fachkräftemangel in ländlichen Regionen entgegenwirken und die Stadt für junge Leute attraktiver machen, um sie langfristig in Sehnde zu halten. Denn durch den Netzwerkcharakter könnten Nutzerinnen und Nutzer sowie Unternehmen verschiedener Branchen die Räume als Schnittpunkt verwenden, Kontakte knüpfen und Ideen austauschen.

Der Container bedeutet nun den Startschuss für Co-Working in Sehnde. Im April startet die Tour in Wittingen, danach geht es nach Schneverdingen, bevor er von Mitte Juni bis Mitte Juli in Bolzum Station macht. Der Container soll dort auf dem Marktplatz aufgestellt werden. Durch die zentrale Lage sei die maximale Nutzbarkeit des Containers gewährleistet, sagt Birte Meyer-Fricke vom Ortsverein Vogtei-Ruthe. Außer dem Austausch mit anderen biete ein Co-Working-Container auch den Vorteil, dass man keine Arbeitsräume in den eigenen vier Wänden vorhalten müsse: „Wenn dann auch noch der Lebenspartner ins Homeoffice wechselt, kann der Platz schnell knapp werden.“

Mit Container Konzept testen

Zu den Projektpartnern gehört die Stadt, die Aktivitäten mit dem Stadtmarketing, der Wirtschaftsförderung und zum Thema Gleichstellung plane. Darüber hinaus sei das Verbundprojekt GutKlima eine wichtige Schnittstelle, betont Meyer-Fricke. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft sollen dort dauerhafte Co-Working-Arbeitsplätze im künftigen Klimazentrum Sehnde eingerichtet werden. Der „Co-Working-Space Sehnde“ der Stadt wird vom Land mit mehr als 170.000 Euro gefördert (siehe Kasten). „Der Container bietet uns die Möglichkeit, das Konzept Co-Working schon vor dessen Eröffnung zu testen und bekannt zu machen“, freut sich GutKlima-Projektleiterin Frauke Lehrke.

Dabei könne man auch ausloten, welche Aspekte bei der Einrichtung und Organisation des sogenannten Co-Working-Spaces für potenzielle Nutzer von besonderer Bedeutung seien. Durch die Nachbarschaft zum Dorfladen Bolzum könnten sich Nutzer zudem vor Ort mit allem verpflegen, was sie für einen Arbeitstag brauchten. Christa Lehrke, Ortsvertrauensfrau der Bolzumer Landfrauen, freut sich bereits auf das Modellprojekt: „Das werden sicherlich interessante Wochen.“

Interessierte können mitplanen

Nun soll ein Programm für den Aktionszeitraum erarbeitet werden. Wer Interesse hat, sich an der Planung zu beteiligen, oder einfach neugierig und interessiert ist, kann sich unverbindlich bei den Koordinatorinnen für das Projekt melden. Christa Lehrke ist unter Telefon (0 51 38) 61 64 14 zu erreichen, Birte Meyer-Fricke per E-Mail an birtemeyer@gmx.net und Kristina Haack von der Stadt Sehnde unter Telefon (0 15 22) 1 45 71 24.

Von Oliver Kühn