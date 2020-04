Chorgemeinschaft probt für Kathy Kelly über das Internet

Sehnde

Kulturveranstaltungen sind in Zeiten der Corona-Pandemie mit Abstandsregeln, Kontaktverboten und Hygienevorschriften derzeit nicht denkbar. Aber gerade in diesem Bereich des öffentlichen Lebens gibt es lange Vorlaufzeiten, und so denken viele Kulturtreibende aktuell an die Zeit, an der man wieder auf einer Bühne stehen kann. Das gilt auch für die Chorgemeinschaft Sehnde: Denn am 11. Oktober haben die Sänger eigentlich etwas Besonderes vor.

An diesem Termin will, so ist es jedenfalls noch geplant, Sängerin Kathy Kelly in die Markuskirche nach Lehrte kommen – und die beiden Chöre Voices of Harmony sowie der Frauenchor Piccolo wollen die Sängerin aus der berühmten Kelly Family auf der Bühne begleiten, wie es bereits bei der ersten Zusammenarbeit vor vier Jahren geschehen ist.

Vor vier Jahren haben Kathy Kelly und die Chorgemeinschaft Sehnde in der Matthäuskirche erstmals zusammen gesungen. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Sehnder Chöre proben über das Internet

Auch wenn der Herbst noch weit entfernt ist und ein möglicher Auftritt immer noch unter einem Fragezeichen steht, müssen sich die beiden Chöre allerdings schon jetzt mit dem Programm des Abends vertraut machen. Aber wie kann man in Zeiten der Corona-Krise überhaupt Lieder üben? Die umtriebige Chorleiterin Agnes Hapsari hat sich dafür etwas einfallen lassen.

Zu Hause hat die musikalische Leiterin der Chorgemeinschaft für jede einzelne Stimmlage eine Audioaufnahme eingesungen. Über das Internet hat sie jedem ihrer Chormitglieder die für sie relevante Aufnahme zukommen lassen. „Nun kann jeder von zu Hause aus üben“, sagt Hapsari. Damit könne das Übungsdefizit während der Zeit, in der sich der Chor nicht zu gemeinsamen Probeabenden treffen könne, ausgeglichen werden. Trotzdem habe es sogar schon eine gemeinsame Chorprobe gegeben. Dazu sei man per Videokonferenz zusammengekommen. „Das hat erstaunlich gut funktioniert“, erzählt Hapsari erfreut.

Gemeinsame Proben nach dem Virus

Wie die beiden Chöre gemeinsam klingen, werde man aber erst wieder hören können, wenn die derzeitige Situation überwunden sei, sagt die Chorleiterin. Die Sehnder Chorgemeinschaft singt auch regelmäßig beim Sehnder Weihnachtsmarkt und organisiert etwa Sommerkonzerte und Singpartys für jedermann unter dem Motto Sing um 7. Das Repertoire reicht von Pop- und Filmmusik über Gospels bis zur klassischen Musik.

Karten für den gemeinsamen Auftritt von Kathy Kelly und der Chorgemeinschaft Sehnde am Sonntag, 11. Oktober, in der Lehrter Markuskirche sind unter Vorbehalt einer möglichen Absage bereits im Internet auf tickets.haz.de erhältlich.

Von Michael Schütz