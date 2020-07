Rethmar

Wegen der Corona-Pandemie sind bislang alle Golfturniere in der Region Hannover abgesagt worden – nicht so in Rethmar. Im Club Rethmar Golf ging am Wochenende der erste Wettbewerb unter dem Motto Niemals allein als Spaßturnier über die Bühne. Mehr als 60 Teilnehmer hatten sich bei den Mitveranstaltern von Maklerinnen-Hannover.de angemeldet, und am Ende kam eine Spende von 1000 Euro für die Aktion Kindertraum zusammen.

Die Golfer haben sich beim sogenannten Texas Scramble gemessen. Dabei spielen zwei Teams mit je zwei oder vier Spielern pro Mannschaft gegeneinander. Platz eins erspielte sich das Team vom Golfclub Gleidingen mit Carsten Schenk, Lavinia Monica Stanoiu, Monika Höhne und Ute Friese. Dabei konnte sich Friese, Gründerin und Geschäftsführerin der Aktion Kindertraum, gleich zweimal freuen: Denn beim abendlichen Barbecue rundete Geschäftsführer Jürgen Knaut von pro office Hannover den Erlös der Tombola für die Aktion Kindertraum von 740 Euro auf 1000 Euro auf.

Anzeige

Unterstützung für Joels Führerschein

„Wir möchten damit den 17-jährigen Joel aus der Region Hannover unterstützen“, sagte Friese. Sein größter Traum sei es, Feuerwehrmann zu werden. Er engagiere sich bereits in der freiwilligen Jugendfeuerwehr sowie bei den Rettungssanitätern. Für einen Ausbildungsplatz benötigt er jedoch einen Führerschein, die Theorieprüfung habe er bereits bestanden – doch die Fahrstunden könne seine alleinerziehende und schwer erkrankte Mutter nicht bezahlen.

Von Oliver Kühn