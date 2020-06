Sehnde - So will die CDU den Schulweg in Höver sicherer machen

Um den Schulweg für Grundschüler sicherer zu machen, fordert die CDU-Fraktion im Ortsrat Höver in Sehnde die Markierung eines Fußwegs und ein Halteverbot am Schlauchturm in der Straße Am Schulhof. Die Stadt sieht nach ihren Angaben aber keinen Handlungsbedarf.