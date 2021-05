Wassel

Die Reihe der Nominierungen von Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen am 12. September wird immer länger. Jetzt hat die CDU in Wassel ihr siebenköpfiges Team für die Wahl des Ortsrats vorgestellt. Die amtierende Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann führt die Liste erneut an. Sie strebt eine weitere Amtszeit an. Es wäre ihre fünfte. Gellermann ist bereits knapp 20 Jahre im Amt.

„Wassel hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung erfahren“, wird Gellermann jetzt in einer Mitteilung der Christdemokraten zitiert. An dieser Entwicklung wolle sie in den kommenden fünf Jahren intensiv weiter mitwirken. Gemeinsam mit Gellermann bewerben sich auf der Liste der CDU folgende Wasselerinnen und Wasseler um einen Sitz im künftigen Ortsrat: Christoph Ostermeyer, Daniela Gurkasch, Lennard Busche, Erika Nowak, Philipp Sennholz und Susann Huszar. Zurzeit hat die CDU in Wassels Ortsrats vier, die SPD drei Sitze.

Umwelt- und Naturschutz besonders wichtig

Gellermann betont, dass in den kommenden Jahren das Thema Umwelt- und Naturschutz „in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken“ eines der wichtigsten für Wassel sei. Allerdings will die CDU auch genau wissen, wo den Bürgerinnen und Bürgern im Dorf der Schuh drückt und wie sich der Ort entwickeln soll. Dazu hatten die Christdemokraten in den vergangenen Wochen Fragebögen verteilt, um von den Wasselern Wünsche und Anregungen zu erhalten, wie sich der Ort entwickeln soll.

