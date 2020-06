Sehnde

Die Gruppe von CDU/ FDP im Rat stellt die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) der Stadt auf den Prüfstand. „Wir wollen eine Abschaffung oder grundsätzliche Neufassung in Sehnde erreichen“, sagt Gruppensprecher und CDU-Fraktionschef Klaus Hoffmann. Dafür solle die Verwaltung ergebnisoffen Modellrechnungen über Auswirkungen auf den Haushalt und Möglichkeiten für eine Gegenfinanzierung vorlegen. Diese sollen dann die Grundlage für eine Diskussion und Entscheidung über den künftigen Umgang mit Straßensanierungskosten in der Stadt sein. Erstmals spricht der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. Juni, ab 18 Uhr in der KGS-Mensa darüber.

Die Straßenausbaubeiträge für Bürger stehen seit Jahren in der Kritik. Das Thema werde immer wieder mal diskutiert, oft auch sehr emotional – verschwinde dann aber aus dem Fokus, ohne dass es für die Bürger zu greifbaren Ergebnissen führe, beklagt Hoffmann. „Überwiegende Einigkeit besteht nur darin, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung die Beiträge als ungerecht und unbefriedigend empfindet.“ Das wolle die Gruppe nun ändern, jetzt sei es Zeit zu handeln. „Wir wissen, wie komplex und kompliziert das Problem ist, aber wir brauchen Handlungsoptionen.“

Eine Million Euro noch nicht abgerechnet

Derzeit seien mehr als eine Million Euro an Straßenausbaubeiträgen von Bürgern noch nicht abgerechnet worden, weil die Verwaltung diese vor dem Hintergrund einer möglichen Neuordnung zurückgestellt habe. „Ein Damoklesschwert, das über den Betroffenen schwebt“, wie es Hoffmann formuliert. Bei einigen Einwohnern mit großen Grundstücken stehen fünfstellige Summen im Raum. Wenn jetzt nichts passiere, würden die Abrechnungen bald zugestellt, um eine Verjährung zu verhindern, befürchtet der Gruppensprecher. Diese Sehnder bräuchten Klarheit und Sicherheit für ihre finanzielle Zukunftsplanung.

CDU und FDP hatten bereits vor zwei Jahren erreicht, dass Ratenzahlungen für Straßenausbaubeiträge vereinfacht und etwa mit Stundungen erleichtert wurden, um Bürger nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. „Das haben wir damals als schnelle Hilfe für Betroffene und als Auftakt für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Problematik gesehen“, sagt Hoffmann. Ziel des Antrags sei es nun, die Situation anhand konkreter Zahlen zu diskutieren und auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. „Wir wollen genau wissen, welche finanziellen Auswirkungen die denkbaren Modelle zur Abschaffung oder Neuordnung haben.“ Nur so könne es eine für alle Bürger nachvollziehbare und transparente Entscheidung geben.

Rund 80 Vertreter niedersächsischer Bürgerinitiativen haben im März die landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung gefordert. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Auch Bürgermeister gegen die Strabs

Auch Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) hatte sich schon vor seinem Amtsantritt im November als Gegner der Strabs geäußert und dies als neuer Rathauschef erneuert, eine Abschaffung aber als schwierig bezeichnet. Das Thema war daher im vergangenen Jahr in den Sehnder Dialog aufgenommen worden, bei dem Kommunalpolitiker mit Bürgern diskutieren. „Diese erwarten jetzt auch ein politisches Handeln“, ist sich Hoffmann sicher. Es sei ihm bewusst, dass eine rechts- und zukunftssichere Lösung eine große Herausforderung sei, für die Verwaltung und Politik noch viele Hürden nehmen müssten.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) hatte bei einem Besuch seiner Sehnder Parteifreunde im Februar vergangenen Jahres der Abschaffung der Strabs per Gesetz der Landesregierung eine Absage erteilt. Die Kommunen sollen bei der Gestaltung nur mehr Spielraum und Verantwortung bekommen und über eine mögliche Abschaffung selbst entscheiden. In Sehndes Nachbarstadt Lehrte hatte sich der neue Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) vor der Wahl ebenfalls für eine Abschaffung ausgesprochen, jedoch kürzlich wegen der großen Einnahmeausfälle eine Kehrtwende vollzogen. In Laatzen hatte der Rat die Abschaffung Ende vorigen Jahres beschlossen, die Region Hannover hatte die Entscheidung im März aber kassiert, weil sie gegen die Kommunalverfassung verstoße.

