Im Neubaugebiet Rethmar-West hat die Stadt beim Anlegen des 100.000 Euro teuren Spielplatzes Backhausfeld darauf geachtet, dass dieser auch für Kinder mit Einschränkungen und Handicaps zugänglich ist und die Spielgeräte für sie nutzbar sind. Doch das reicht der CDU-/FDP-Gruppe im Rat nicht. Sie fordert in einem Antrag, dass künftig bei allen Maßnahmen auf städtischen Spielplätzen, Außengeländen von Kindergärten und Schulhöfen inklusive Maßnahmen wie etwa Barrierefreiheit umgesetzt werden.

„Bisher wurde bei der Gestaltung nicht unbedingt darauf geachtet“, meint die Iltener Ratsfrau Heike Benecke. Dies solle künftig nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Erneuerungs- oder Umbauten von der Verwaltung geprüft werden. Über die Ergebnisse dieser Prüfung sollen die zuständigen Ausschüsse Kindertagesstätten und Jugend sowie Stadtentwicklung und Umwelt und die betroffenen Ortsräte informiert werden.

Selbstständig in Sehnde leben

Bereits 2008 haben die Vereinten Nationen (UNO) die Behindertenkonvention beschlossen, mit der die Inklusion gefordert wird, also die gleichberechtigte Teilnahme aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Ein Kernpunkt dabei ist es, Barrieren abzuschaffen. Mit dem kontinuierlichen Einbau von taktilen Leitelementen bei der Neugestaltung von Bushaltestellen und Fußgängerüberwegen setze die Stadt diese Forderungen bereits seit Jahren um, sagt Benecke. Bei der Gestaltung städtischer Spielplätze habe das Thema Inklusion in den vergangenen Jahren aber keine Rolle gespielt. „Wir wollen, dass auch Menschen mit Einschränkungen selbstständig und selbstbestimmt in Sehnde leben können.“

Eine Nestschaukel, wie hier vor zwei Jahren auf dem Spielplatz in Evern installiert, sei auch gut von Kindern mit Einschränkungen zu nutzen, sagt die Stadt. Quelle: Privat

Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) zeigt sich verwundert und sieht in dem Vorstoß eher Wahlkampftaktik. „Wir sind doch schon längst dabei“, sagt der Verwaltungschef. So habe man etwa den Spieltisch am Sandkasten in Rethmar so gestaltet, dass dort auch Kinder mit einem Rollstuhl darunter fahren könnten. Und in Evern beispielsweise habe man schon vor zwei Jahren eine Nest- statt einer normalen Schaukel installiert, auf die man sich drauflegen und die so auch von Kindern mit Einschränkungen gut genutzt werden könne.

Inklusiv auch für Großeltern

In Zukunft müsse es „eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir unsere Spiel- und Freizeitangebote so gestalten, dass niemand aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen ausgeschlossen wird“, ergänzts Beispiel nicht mehr so mobile Großeltern ihre Enkel- oder gar Urenkelkinder auf den Spielplatz und zur Kita und Schulveranstaltungen begleiten können.

Mit Sabine Zilkenath vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz gebe es bei der Stadt zwar bereits „eine Fürsprecherin in Sachen inklusive Spielplätze“. „Allerdings darf dies nicht vom guten Willen einzelner Personen abhängen, sondern bedarf eines festgeschriebenen Beschlusses im Rat“ sagt Benecke. Die nächste Ratssitzung ist aber erst nach den Kommunalwahlen am 23. September.

