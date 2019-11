Sehndes neuer Bürgermeister Olaf Kruse macht sein Versprechen vom Amtsantritt wahr und hält noch bis Ende des Jahres Bürgersprechstunden in allen Ortsteilen ab. Es sei wichtig, auf die Menschen zuzugehen, sagt das Stadtoberhaupt. Hier eine Übersicht über die Termine.

Bürgermeister Olaf Kruse will nicht nur am Schreibtisch agieren, sondern mit seinen Bürgersprechstunden auch die Menschen in den Dörfern erreichen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)