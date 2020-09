Sehnde

Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) präsentiert dem Rat in der kommenden Sitzung, wie die Stadt Sehnde die nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise schwierige finanzielle Situation bewältigen will. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 24. September, um 18 Uhr in der Mensa der KGS. Als Punkt 20, ganz am Ende des öffentlichen Teils, steht die Einbringung des Haushaltsentwurfs für die Jahre 2021 und 2022 auf der Tagesordnung.

Noch für dieses Jahr möchte sich der Verwaltungschef zwei überplanmäßige Ausgaben bewilligen lassen. Für den Versuch, den „gravierenden Wartungsrückstand zu verringern“, den Sehnde laut einer Vorlage für den Rat auf dem Gebiet der EDV aufweist, werden knapp 150.000 Euro benötigt. Und für den Ersatz von 35 nicht mehr einsatzfähigen Atemschutzmasken der Feuerwehr braucht die Stadt knapp 45.000 Euro, die bisher nicht veranschlagt waren.

Fraktionen stellen mehrere Anträge

Die Gruppen und Fraktionen des Rates haben mehrere Anträge gestellt. Die CDU/FDP-Gruppe möchte zum einen den Vereinen und Verbänden durch die Corona-Pandemie entstandene Einnahmeausfälle zumindest zum Teil erstatten. Die Stadtverwaltung schlägt dafür einen Fonds von 30.000 Euro vor, aus dem ein Verein maximal 500 Euro bekommen kann. Außerdem möchten CDU und FDP sämtliche Schultoiletten mit Warmwasser ausstatten. Das würde nach Berechnungen der Verwaltung 270.000 Euro kosten, wobei noch bis zu 100.000 Euro für eine Aufrüstung der Stromanschlüsse hinzukommen könnten.

Die Gruppe SPD/Grüne wünscht sich mehr Wildnis in der Stadt. Sie schlägt vor, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden, auf denen sich die Natur ungehindert entwickeln kann. Bis 2025 soll das auf zwei Prozent des Stadtgebietes verwirklicht werden. Ein weiterer Antrag der Gruppe soll für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Er sieht vor, bei größeren Baugebieten künftig grundsätzlich 20 Prozent der Fläche für Mehrfamilienhäuser zu verwenden. Wenn ein Investor bereit ist, sich für zehn Jahre an den Mietspiegel zu binden, sollen ihm Grundstücke günstiger überlassen werden. Und die Fraktion der Grünen möchte, dass die Stadt dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beitritt.

Außerdem soll der Rat über eine Prioritätenliste entscheiden, mit der der Region Hannover Vorschläge zu ihrem Projekt für Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen gemacht werden. Ganz oben stehen dabei die Hannoversche Straße in Höver, die Müllinger Straße in Müllingen und die Rethener Straße in Wassel.

Von Thomas Böger