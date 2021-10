Sehnde

Noch im März hatte Bürgermeister Olaf Kruse seine Sprechstunden wegen der Corona-Pandemie nur als Telefongespräch oder Videokonferenz anbieten können. Doch jetzt will der Verwaltungschef wieder persönlich mit Bürgerinnen und Bürgern aus allen Ortsteilen in Kontakt treten: „Auch und gerade in dieser Corona-Zeit ist es mir ein Anliegen, mit den in Sehnde lebenden Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Er freue sich auf ihre Anliegen, Fragen und Wünsche. Kruse hatte seine dezentralen Bürgermeistersprechstunden außerhalb des Rathauses nach seinem Amtsantritt vor zwei Jahren eingeführt. Sie dauern jeweils eine Stunde. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln mit Maskenpflicht und Abstand.

Dies sind die Termine:

Evern: Dienstag, 2. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr, im Feuerwehrhaus. Rethmar: Mittwoch, 3. November, von 17 bis 18 Uhr in der Grundschule. Wehmingen: Montag, 8. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Sehnde: Mittwoch, 10. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Haimar: Freitag, 12. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im neuen Feuerwehrhaus. Dolgen: Montag, 15. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Bolzum: Dienstag, 16. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Gretenberg: Mittwoch, 17. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr auf Hof Barnstorf. Wassel: Montag, 22. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Müllingen-Wirringen: Donnerstag, 25. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Höver: Freitag, 26. November, von 16 bis 17 Uhr in der Grundschule. Klein Lobke: Dienstag, 30. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Bilm: Montag, 6. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Ilten: Dienstag, 7. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr im ehemaligen Rathaus.

Von Oliver Kühn