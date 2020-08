Sehnde

Bürgermeister Olaf Kruse setzt seine Sprechstunden in den Ortsteilen fort. Dies sei jetzt mit der Lockerung der Corona-Auflagen wieder möglich. „Auch zu Corona-Zeiten ist es mir wichtig, mir Anliegen anzuhören und Wünsche entgegenzunehmen“, sagt er. Denn die Resonanz sei bislang erfreulich gut. Eine Anmeldung sei nicht notwendig, doch werden Besucher gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Abstände einzuhalten.

Auftakt für die Sprechstunden war am vergangenen Mittwoch in Wassel. Bis zum 28. September gibt es noch folgende Termine:

Anzeige

Bilm: Mittwoch, 19. August, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum:

Weitere NP+ Artikel

Höver: Montag, 24. August, 17.30 bis 19 Uhr, Grundschule

Wehmingen: Dienstag, 25. August, 17.30 bis 18.45 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Rethmar: Freitag, 28. August, 17.30 bis 19 Uhr, Grundschule

Bolzum: Mittwoch, 2. September, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum

Müllingen-Wirringen: Freitag, 4. September, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum)

Ilten: Montag, 7. September, 17.30 bis 19 Uhr, ehemaliges Rathaus

Klein Lobke: Donnerstag, 10. September, 18.15 bis 19.15 Uhr, Feuerwehrschulungsraum

Haimar: Freitag, 11. September, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum

Sehnde: Montag, 14. September, 17.30 bis 19 Uhr, Ratssaal im Rathaus

Gretenberg: Dienstag, 22. September, 18 bis 19.15 Uhr, Hof Barnstorf

Dolgen: Mittwoch, 23. September, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum

Evern: Montag, 28. September, 17.30 bis 19 Uhr, Feuerwehrschulungsraum.

Kruse hatte die Sprechstunden in allen Ortsteilen kurz nach seiner Amtseinführung als Bürgermeister im November vergangenen Jahres eingeführt. Zweimal im Jahr will er diese abhalten, um ein Ohr in den Dörfern zu haben. Einen ungewöhnlichen Ort hatte sich kürzlich auch Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ausgesucht – auf einer Bierzeltgarnitur in seinem Vorgarten.

Von Oliver Kühn