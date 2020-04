Büchereien und Stadtarchiv bleiben weiterhin geschlossen

Sehnde

Die Büchereien und das Stadtarchiv in Sehnde bleiben aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Darauf weist die Stadt ausdrücklich hin. Grundsätzlich sei es mit der seit dieser Woche geltenden Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus zwar nicht mehr zwingend notwendig, Bibliotheken zu schließen, sagt Wolfgang Bruns, Leiter des städtischen Fachdienstes Schule, Sport und Kultur. Daher habe die Verwaltung geprüft, ob eine Öffnung der Büchereien in Bolzum, Ilten und Sehnde ab der nächsten Woche wieder möglich sei – und vorerst negativ beschieden.

Oberstes Ziel sei dabei die Vermeidung von Ansteckungen sowohl für die Nutzer als auch für das Personal. „Solange dies nicht sichergestellt werden kann, müssen die Büchereien leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben“, sagt Bruns bedauernd. Weil nur jeweils ein ehrenamtlicher Mitarbeiter vor Ort sei, könne dieser nicht gleichzeitig Bücher ausgeben und die Abstandsregeln im Auge behalten. Auch könne man nicht aus dem Stand das Personal aufstocken.

Anzeige

Stadtbücherei in der KGS problematisch

Erschwerend komme hinzu, dass sich die Stadtbücherei in Sehnde in der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) befinde, die ab Montag schrittweise für die Schüler wieder geöffnet wird, ansonsten aber geschlossen bleibe. Den Betrieb der Schule zu sichern stehe im Fokus. Dort werde es Beschilderungen mit dem Hinweis auf nur einen Eingang geben. Außerdem werde dafür das Personal verstärkt, um gegebenenfalls regulierend eingreifen zu können.

Weitere NP+ Artikel

Die Dokumente des Stadtarchivs können derzeit nicht eingesehen werden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Sobald ein Weg gefunden sei, die Ausleihen in den drei Büchereien sicher zu betreiben, werde die Stadt über die Wiederöffnung informieren. Das Stadtarchiv in Ilten hingegen müsse auch nach der neuen Verordnung weiter geschlossen gehalten werden, so Bruns.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn