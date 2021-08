Sehnde

Die Corona-Pandemie hat den Trend noch verstärkt: Immer mehr Menschen wollen ihre Stimmen bei der Kommunal- und Bundestagswahl per Briefwahl abgeben. Deshalb öffnet die Stadt am Montag, 23. August, ihre Briefwahlstelle im Ratssaal des Rathauses, Nordstraße 19, jeweils zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros: montags und mittwochs von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Mit den in dieser Woche verschickten Wahlbenachrichtigungen können die Wählerinnen und Wähler dort ihre Briefwahlunterlagen persönlich beantragen. Weiterhin ist dies online möglich auf www.sehnde.de/wahlen sowie über den Postweg.

Die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen am 12. September müssen bis spätestens am Wahltag, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Alle Unterlagen, die später ankommen, werden nicht mehr berücksichtigt. Der späteste Termin für den Eingang der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl ist Sonntag, 26. September, 18 Uhr. Für Fragen rund um die Wahlen steht das Team Wahlen der Stadt unter Telefon (05138) 707201 oder 70 72 07, per E-Mail an wahlen@sehnde.de sowie auf der Internetseite www.sehnde.de/wahlen zur Verfügung.

Insgesamt 253 Kandidaturen

Die 29 Urnen- und sechs Briefwahlvorstände sind mit jeweils sieben Personen besetzt, insgesamt 245 Helfer. Allerdings fehlen noch einige Bestätigungen, sodass es zu kurzfristigen Aufforderungen bei Sehnder Bürgern kommen kann. Der Gemeindewahlausschuss hatte in seiner Sitzung Ende Juli Wahlvorschläge von sieben Parteien und zwei Einzelbewerbungen zugelassen. Somit gibt es 253 Kandidaturen: 88 für die Wahl zum Rat der Stadt und 165 für die Wahlen zu den zehn Ortsräten.

