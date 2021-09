Sehnde

Die Corona-Pandemie dürfte wohl die größte Rolle spielen: Weil viele Menschen offenbar volle Wahllokale meiden wollen, boomt die Briefwahl in Sehnde wie noch nie. Nach noch nicht einmal zwei Wochen seit Eröffnung der Briefwahlstelle im Rathaus haben bereits rund 2900 der insgesamt 19.200 Wahlberechtigten ihre Unterlagen für die Kommunalwahl am 12. September eingereicht – das sind schon 300 mehr als während des gesamten Zeitraums vor fünf Jahren. Auch rund 1000 Unterlagen für die Bundestagswahl am 26. September sind bereits abgegeben worden. Der Briefkasten am Rathaus ist seitdem am Wochenende regelmäßig überfüllt und soll deshalb öfter geleert werden.

Die Stadt hat aufgrund des Andrangs bereits personell nachgebessert. „Wir haben die Wahlvorstände für die Briefwahl von drei auf sechs verdoppelt“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Dies seien hauptsächlich städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die Materie sei kompliziert.

Die meisten wählen gleich vor Ort

Die Briefwahl selbst laufe unkompliziert, sagt Bianca Frey, Leiterin des Fachdienstes Ordnung und Recht. Viele Wähler sagten, dass sie nun nach der langen Corona-Pause endlich in den Urlaub fahren oder nicht in volle Wahllokale gehen wollten. Schlangen vor den Wahlstellen und Wartezeiten bis zu einer Stunde wie teilweise in der Landeshauptstadt Hannover gebe es in Sehnde nicht. Nur wenn der Andrang besonders groß sei, müssten Wähler auch schon mal eine Viertelstunde warten. Beschwerden habe es dennoch nicht gegeben. „Die Mehrheit wählt gleich vor Ort, dann haben sie es erledigt.“ Dazu stehen im Ratssaal zwei Wahlkabinen zur Verfügung.

Um die Unterlagen ausgehändigt zu bekommen, reicht auch der Personalausweis. Die Wahlbenachrichtigungskarte müsse nicht mitgebracht werden, dies sei ein reiner Informationsservice. Die meisten Briefwähler seien schon älter, hat Frey beobachtet. Die etwa für die Ratswahl sehr großen Bögen seien für einige teils schwer zu handhaben, sie müssten gefaltet und in Umschläge eingelegt werden – und manchmal wissen die Wähler nicht, wo sie etwas unterschreiben müssen. „Aber dabei dürfen wir nicht helfen“, bedauert Frey. „Das wäre gegen das Wahlgeheimnis.“

In solch einer Kabine im Ratssaal können die Sehnder auch gleich vor Ort wählen, wie Fachdienstleiterin Bianca Frey demonstriert. Quelle: Oliver Kühn

Wahlhelfer dringend gesucht

Insgesamt gibt es 35 Wahlvorstände – diese zu besetzen sei eines der „drängendsten Probleme“, sagt Frey. Rund 300 Ehrenamtliche brauche die Stadt, die Aufgaben am Wahltag übernehmen. Wahlhelferin oder Wahlhelfer kann jede Person werden, die auch wahlberechtigt ist. „Freiwillige sind herzlich willkommen“, wirbt Frey um Mitarbeit.

Vorkenntnisse seien dazu nicht notwendig. Die Mitglieder des Wahlvorstandes kümmern sich vor Ort in einem Wahllokal um den reibungslosen Ablauf. Dazu gehören etwa die Überprüfung der Personalien und die Ausgabe der Stimmzettel, sie ermitteln auch die Wahlbeteiligung und zählen die Stimmzettel aus. Und das Mitmachen wird honoriert: Als Anerkennung für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld von 35 oder 50 Euro, je nach Aufgabe im Wahlvorstand.

In der Briefwahlstelle im Rathaus werden Berge von Unterlagen gelagert. Quelle: Oliver Kühn

Der Wahlvorstand trifft sich am Wahltag um 7.30 Uhr im Wahllokal und bespricht den Dienstplan. In der Regel läuft der Wahlsonntag in einem Zweischichtbetrieb ab, einer Vormittags- und einer Nachmittagsschicht. Ab 17.30 Uhr finden sich alle Wahlvorstandsmitglieder wieder im Wahllokal ein, um ab 18 Uhr die Stimmen auszuzählen.

Wer Interesse hat, kann sich im Fachdienst Ordnung und Recht, Nordstraße 21, in Zimmer 115 melden. Eine Anmeldung ist auch online über die Internetseite der Stadt auf www.sehnde.de sowie per E-Mail an wahlen@sehnde.de möglich. Für Rückfragen steht das Team Wahlen unter Telefon (05138) 707201 und Telefon (05138) 707207 zur Verfügung.

Sieben Parteien und zwei Einzelbewerber

Bis zur Wahl ist die Briefwahlstelle im Ratssaal des Rathauses, Nordstraße 19, jeweils zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros geöffnet: montags und mittwochs von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Online können die Unterlagen unter sehnde.de/briefwahlonline beantragt werden.

Der Gemeindewahlausschuss hatte Wahlvorschläge von sieben Parteien und zwei Einzelbewerbungen zugelassen. Somit gibt es 253 Kandidaturen: 88 für die Wahl zum Rat der Stadt und 165 für die Wahlen zu den zehn Ortsräten.

Von Oliver Kühn