Ilten

Die Spielfreude ist den Boogie Blasters anzumerken. „I’m just a gigolo“, singt K. C. Miller am Piano, und die Besucherinnen und Besucher des „Jazz im Park“ wippen mit den Füßen und klatschen mit. Vereinzelt wird auch getanzt. Die Stimmung ist bestens – kein Wunder nach dem Ausfall im vergangenen Jahr. Der Auftakt der diesjährigen Konzertreihe bei Wahrendorff ist mehr als gelungen, und auch die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus stellen für die Gäste keine Einschränkung dar.

Maximal 200 Besucher durften das Konzert besuchen, und auch nur, wenn sie den 3-G-Nachweis erbringen konnten (genesen, geimpft oder getestet) – so lautete die Vorgabe für den Veranstalter. Um die Zahl der Gäste tatsächlich überprüfen zu können, wurde das Gelände umzäunt, am Eingang kontrollierten Mitarbeiter die Regel und zählten die hinein- und hinausgehenden Besucher.

„Dachte, mir frieren die Finger ab“

Alle, die „drinnen“ waren, konnten sich an mitreißenden Jazz-, Swing- und Boogie-Woogie-Interpretationen erfreuen. Auf dem Programm standen etwa Klassiker wie „Buona Sera“ von Louis Prima oder „Johnny B. Good“ von Chuck Berry. Die drei Berliner Musiker K.C. Miller (Klavier, Gesang), Bernhard Herzinger (Schlagzeug, Gesang) und Volker Halbbauer (Tenorsaxofon, Gesang) traten zum ersten Mal bei „Jazz im Park“ auf und waren angetan von der Atmosphäre und dem Publikum. „Lediglich morgens war es noch arg kalt“, schilderte Pianist Miller. „Bei den ersten Songs dachte ich, mir frier’n die Finger ab“, sagt der 58-Jährige.

Das Publikum indes war begeistert. Karin, Hella, Bodo und Roland aus Peine beispielsweise kommen seit 30 Jahren schon zum „Jazz im Park“. „Das ist Weltklasse“, lautete ihr Urteil in Bezug auf die Boogie-Band. Auch Detlef Feuerstein von der Sugar Town Steamband aus Lehrte, der viele Jahre selbst im Park aufgetreten ist, lobte den Auftritt in höchsten Tönen.

Karin (von links), Hella, Bodo und Roland aus Peine besuchen seit 30 Jahren regelmäßig den „Jazz im Park“. Von den Boogie Blasters sind sie begeistert. Quelle: Gabriele Gerner

Publikum lobt kulinarisches Angebot

Auch die Speisen kamen beim Publikum gut an. „Die Suppe ist großartig und ich bin begeistert, dass die Löffel nicht aus Plastik sind“, sagte Andreas Feher. „Und es ist einfach eine schöne Atmosphäre hier“, meinte Birgit Metzenbauer aus Lehrte. „Tolle Musik, gutes Essen, nette Leute!“ Ihre Freundin Kathrin Tönnjes aus Sehnde fügte hinzu: „Und es ist eines der seltenen Angebote, die keinen Eintritt kosten.“

Birgit Metzenbauer aus Lehrte (von links), Kathrin Tönnjes aus Sehnde und Jens Hamann aus Sibbesse sind begeistert von dem kulinarischen Angebot. Quelle: Gabriele Gerner

Die nächsten Auftritte im Rahmen des „Jazz im Park“ sind am Sonntag, 12. September, das Christian-von-der-Osten-Quartett und am Sonntag, 19. September, das Lutz-Krajensky-Swingtett. Am Sonntag, 26. September, steht der XXL-Sonntag in Kooperation mit dem Jazz Club Hannover ins Haus: Dann spielen das The International Jazz Club Trio, das Stephan-Abel – Elmar-Braß-Quartett und B.B. & The Blues Shacks.

Von Gabriele Gerner