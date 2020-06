Bolzum/Wehmingen

Es hat geklappt: Die Ortschaften Bolzum und Wehmingen bekommen schnelles Internet. Dabei ist die magische Quote von 40 Prozent für einen Ausbau mit Glasfaser locker erfüllt worden. In Bolzum haben sich rund 50 und in Wehmingen 49 Prozent der Haushalte für einen solchen Anschluss entschieden. Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen htp will nun in den nächsten Monaten mit dem Ausbau beginnen. „Wir sind sehr froh, dass sich unsere Bürger für eine stabilere und leistungsfähigere Internetversorgung entschieden haben“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse.

Verlängerung für Spätentschlossene

Zudem verlängert Htp die Frist für Spätentschlossene für einen Auftrag. Bis zum 30. Juni können Bolzumer und Wehminger noch einen kostenlosen Hausanschluss beantragen. „Nach Ablauf dieser Frist beginnen wir mit der Detailplanung für den Tiefbau“, sagt htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. „Danach können wir Glasfaseraufträge nicht mehr entgegennehmen.“ Bei Vertragsabschluss ist der Glasfaserhausanschluss auf einer Verlegelänge bis zu 20 Metern auf dem privaten Grundstück kostenlos. Mit den neuen Kabeln werden Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabyte (MB) pro Sekunde erreicht.

Darüber hinaus will htp nach den Sommerferien mit der Vermarktung in Wirringen, Müllingen, Bilm, Haimar und Dolgen beginnen. Für die weiteren Sehnder Orte soll das ab Anfang nächsten Jahres fortgesetzt werden.

Glasfaser wird mit Erdraketen und Ausschachtungen verlegt

Er hoffe, dass die Corona-Beschränkungen es dann erlauben, auch wieder Informationsveranstaltungen zu organisieren, um auch persönlich vor Ort Fragen beantworten zu können, sagt Heitmann. Im April hatte das Unternehmen seine geplanten Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Wehmingen und auch den Beratertag wegen der Pandemie absagen müssen.

Verlegt werden sollen die Kabel mit der Vectoring-Technik, bei der die Stränge mit einer Erdrakete in einer Tiefe von rund 60 Zentimetern durch den Boden geschossen werden. Bei kürzeren Entfernungen zu den Häusern sind aber auch klassische Ausschachtungen vorgesehen. Für Mehrfamilienhäuser gibt es eine sogenannte Brückentechnologie, die das schnelle Internet in die Wohnungen überträgt. Bei Renovierungen können Glasfaserkabel dann auch direkt in die Wohnungen verlegt werden.

Von Oliver Kühn