Bolzum

Das Bolzumer Klimaprojekt geht nun von seiner theoretischen in die praktische Phase über. Am 16. Oktober wird das erste Bürgervorhaben des Projekts „ GutKlima: Gutes Klima im Dorf – klare Zukunft im Blick“ umgesetzt: Dann wird im Pfarrnebengebäude, Am Mühlenberg 7, das Reparatur-Café eröffnet. Darüber hinaus ha...