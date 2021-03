Bolzum

Ein 34-jähriger Mann ist am Sonnabendmittag in Bolzum vorübergehend von der Polizei festgenommen worden. Er hatte gegen 13.30 Uhr aus dem Kellerabgang auf einem Grundstück an der Wilhelm-Busch-Straße ein Paket gestohlen, das ein Bote dort zuvor hingelegt hatte. Dabei beobachteten Zeugen den Mann und riefen die Polizei.

Der Dieb versuchte noch, vor der Polizei zu flüchten und warf dabei das Paket von sich. Doch die Beamten konnten ihn fassen. Nach der Aufnahme seiner persönlichen Daten entließen sie den Mann wieder. Nach Angaben eines Sprechers aus dem Lehrter Kommissariat befanden sich in dem Paket Nahrungsergänzungsmittel für Sportler im Wert von rund 14 Euro.

Von Achim Gückel