Bolzum

An der Ecke aus August-Hennies-Weg und Marktstraße ist es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 85-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim beim Abbiegen mit ihrem Seat einen entgegenkommenden Peugeot übersehen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die Seniorin leichte Verletzungen davontrug. Die Frau musste an der Unfallstelle medizinisch behandelt werden, musste sich aber nicht in ein Krankenhaus begeben.

An den beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Die 42-jährige Fahrerin am Steuer des Peugeot, eine Frau aus dem Landkreis Peine, überstand den Unfall unverletzt. Der Seat der 85-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Achim Gückel